Boletim de rumores e trocas da NBA – Jonathan Kuminga

Não é comum vermos um talentoso atleta de 22 anos como um agente livre disponível no mercado. Mas esse é o caso de Jonathan Kuminga, que virou um crescente alvo de rumores às vésperas da offseason da NBA. O ala-pivô chegou à liga com status de um grande talento e steal para o Golden State Warriors. Chegou a ficar fora da rotação do time, no entanto, nesta temporada. Então, o que esperar nos próximos meses?

É preciso dizer, antes de tudo, que o jogador é agente livre restrito. Ou seja, a equipe vai ter o direito de cobrir as ofertas de possíveis interessados para segurá-lo em San Francisco. Mesmo que seja contra a sua vontade. A decisão sobre o futuro do jovem, dessa forma, não está só em suas mãos. É uma decisão complexa que passa pelo interesse de muita gente.

Valorizado

Os rumores em torno de Jonathan Kuminga nos bastidores da NBA, a princípio, são culpa do próprio Warriors. Foi a equipe – em particular, o técnico Steve Kerr – quem sinalizou que o atleta não se encaixava. O fracasso nas conversas para uma extensão previa só reforçou isso. Mas, depois da eliminação dos playoffs, tudo mudou com as declarações do GM Mike Dunleavy Jr.

“Nós valorizamos Jonathan. Eu acho que ele mostrou muita resiliência nesta temporada e, por isso, estamos interessados em trazê-lo de volta. Quando você olha as coisas que esse garoto faz bem, são áreas em que somos carentes. Infiltra, finaliza perto da cesta, cava faltas, por exemplo. Vamos tentar renovar o seu contrato, mas é uma negociação. Esse interesse precisa ser uma via de mão dupla”, disse o ex-jogador.

Não é impossível que, apesar da aposta geral no sentido contrário, Kuminga decida ficar no Warriors. Tudo é uma questão de convencimento, em síntese. O desafio da direção do time, então, vai ser convencê-lo. A experiência desta temporada aponta que não há garantias de tempo de quadra. Dunleavy, no entanto, crê que nenhum rival tem mais conhecimento para tornar o ala-pivô melhor do que Golden State.

“Eu sei quem Jonathan é como jogador e, mais do que isso, como podemos melhorá-lo. Afinal, são quatro anos. Vi os seus treinos e o tempo de dedicação. Mas tudo em torno dessa negociação é um chute nesse momento. Só posso imaginar alguns cenários, por enquanto. O importante é que, apesar de não ter atuado em alguns jogos de playoffs, acho que é bem razoável que ele fique conosco”, finalizou o gerente.

Vontade de cima

Uma figura subestimada pelo grande público nas decisões importantes é o dono do time. Eles investem muito dinheiro e, por isso, querem ter participação quando o assunto lhes importa. Vários jornalistas já noticiaram que Joe Lacob é um dos maiores defensores de Kuminga dentro da organização. Participou, aliás, do processo que levou à escolha do jogador na sétima posição do draft de 2021.

“Há coisas em que Jonathan precisa evoluir, mas é normal para um garoto de 22 anos. Ele tem muito potencial e penso que seria parte dos nossos planos futuros. Então, nós vamos ver como o mercado se comporta. Temos avaliações a fazer, em particular, em relação à forma como queremos construir o nosso time”, comentou o empresário, nas entrevistas finais da temporada.

Lacob faz uma linha não intervencionista de mandatário, ou seja, não deve forçar uma vontade pessoal. Mas o que se especula é que não vai deixar um dos seus jogadores favoritos vá embora sem nenhuma compensação. Segundo Marcus Thompson, do site The Athletic, o dono só deve aprovar a saída em uma sign-and-trade. E, até lá, deve fazer campanha pela permanência do jovem.

“Eu estava ouvindo alguns torcedores do Minnesota Timberwolves comentando o jogo atrás de mim e só falavam em Jonathan. Diziam que era o único jogador nosso capaz de marcar Anthony Edwards, por exemplo. Ele teve um momento difícil com os jogos em que não entrou em quadra, mas reagiu bem e merece muito crédito. Sou um grande fã dele, certamente”, admitiu Lacob.

Quer ficar?

Mas, independentemente dos rumores na NBA, pouco vai importar a vontade de Lacob se não se alinhar com o próprio Jonathan Kuminga. E, afinal, o ala-pivô quer ficar no Warriors ainda? Essa é uma questão que, a princípio, soa bem aberta. É verdade que ele já recusou uma proposta de extensão prévia de US$150 milhões por cinco temporadas no ano passado. Mas a decisão dizia mais sobre as suas perspectivas de carreira do que sentimento em relação a Golden State.

“Jonathan não se vê como um coadjuvante e atleta de rotação, mas sim como um astro em potencial. Então, quer ser a peça central de um ataque da NBA e anotar mais de 20 pontos por jogo. Isso, aliás, seria um sonho pessoal. É uma meta que perseguiu a vida inteira. E as últimas partidas da equipe nos playoffs reforçam a sensação de que pode fazê-lo”, contou o jornalista Anthony Slater, do The Athletic.

Kuminga voltou a ter espaço amplo na rotação do Warriors nos quatro jogos decisivos da série contra o Timberwolves, depois da lesão de Stephen Curry. Foram quatro derrotas, mas o garoto saiu em alta. Ele registrou média de 24,3 pontos, enquanto acertou quase 55% dos seus arremessos de quadra. Minnesota, com uma das melhores defesas da liga, teve claras dificuldades para marcá-lo.

“Não há nenhum problema irreconciliável entre Jonathan e Steve, assim como ele nunca rompeu relação com a franquia. Não existe um choque de personalidades. Tudo gira em torno de achar o contrato e chance certa para Jonathan. Aqueles jogos contra Minnesota mostram que é possível fazer mais se tiver espaço. Pode ser no Warriors ou em outro lugar”, concluiu Slater.

Treinador

Com isso, um dos protagonistas da negociação entre Kuminga e o Warriors terá que ser Steve Kerr. Ninguém além dele pode dar uma certeza sobre o aumento da minutagem do atleta na próxima temporada. Alguma coisa, antes de tudo, vai ter que mudar. E o técnico parece disposto a isso. Ele explicou que o tempo de quadra limitado do jovem esteve mais ligado às circunstâncias da temporada do que o desempenho do atleta.

“Jonathan se contundiu ao mesmo tempo em que Jimmy Butler chegou. E nós jogamos muito bem enquanto esteve fora. A equipe funcionou, então tive que seguir nessa toada. E nós precisávamos tentar vencer todas as partidas para chegar aos playoffs. Cada jogo era crucial para a classificação e, por isso, não tive brecha para fazer testes”, explicou o treinador, depois do fim da campanha.

Kerr admitiu que sempre achou o encaixe da equipe com Butler, Kuminga e Draymond Green complicado. Os testes foram bem limitados mesmo, mas os números dão muita razão ao técnico. O time anotou só 97,5 pontos por 100 posses de bola enquanto o trio esteve junto em quadra. Do outro lado, tomaram (absurdos) 122,4 pontos. O treinador, no entanto, promete que as formações vão funcionar se o jogador ficar no Warriors.

“Se Jonathan ficar, eu vou estudar essas formações desde o começo da pré-temporada. Vamos dar tempo de quadra para ver como isso funciona. Foi um luxo que, a princípio, não tive nessa campanha e gerou um impasse. Mas, na próxima temporada, teremos semanas de preparação e 82 jogos de campanha regular. Ou seja, vai haver um bom tempo para fazermos esses encaixes acontecerem”, garantiu o veterano.

Mercado

Falar em rumores na NBA sobre a saída de Jonathan Kuminga do Warriors é fácil. Mas a questão mais importante é estudar a realidade do mercado. Há opções viáveis para que ele saía? Pois aí é que a questão se complica. A única franquia com espaço na folha salarial para contratá-lo sem intermediários é o Brooklyn Nets. Os nova-iorquinos, no entanto, não deram sinais de interesse na contratação do ala-pivô.

“Não há expectativa nesse momento de que Brooklyn esteja preparando uma proposta para Jonathan. Mas existem indicativos que o time esteja disposto a usar a flexibilidade financeira para viabilizar trocas entre vários times durante as férias”, apurou Slater. Ou seja, nesse cenário, o jovem talento não pode esperar um negócio direto via agência livre. Vai ser mais complicado um pouco.

Dessa forma, ganha força a chance de uma sign-and-trade. Isso significa assinar com o Warriors e, em seguida, ser negociado com outro time interessado. É uma possibilidade real, mas que tem algumas complicações também. A depender dos parâmetros do novo contrato de Kuminga, por exemplo, uma negociação desse tipo pode só trazer de volta 50% do valor do salário. Como resultado, isso limita o possível retorno da troca.

O ponto positivo para o ala-pivô desse tipo de negócio é que o mercado se abre. Então, a princípio, qualquer time pode tentar a sua contratação. O Warriors ainda estaria bem limitado, mas teria mais alternativas para conversar. E, de forma curiosa, o candidato em potencial para ajudar que esse tipo de movimentação aconteça seria o Nets.

Porta aberta

A verdade é que os rumores a mudança de time de Jonathan Kuminga na NBA já foram mais fortes do que antes. Isso é normal porque a proximidade da agência livre faz com que tudo seja visto de uma forma mais prática. Começamos a não só especular sobre o negócio, mas pensar como pode acontecer. E, em síntese, fazer é sempre mais duro do que falar. Por isso, é preciso cogitar todos os cenários possíveis.

“Jonathan não fechou as portas para seguir em San Francisco. A agência livre restrita, afinal, não permite isso. A verdade é que, independentemente do desejo do jogador, Golden State está no controle da situação. Há um mês para conversas e negociações antes da reabertura do mercado. Vai ser um período, sobretudo, para que diferentes interesses se alinhem”, projetou o jornalista Anthony Slater.

Para cobrir as propostas de interessados, antes de tudo, o Warriors vai ter que exercer a oferta qualificatória em seu contrato. Isso significa garantir US$7,9 milhões em salários para a próxima temporada. A partir de então, há dois caminhos. O mais amigável seria uma extensão. Mas Kuminga também pode aceitar essa oferta qualificatória, jogar mais uma temporada no Warriors e ser agente livre irrestrito em 2026.

“Fontes dentro da organização sinalizam que, por causa das restrições do mercado, há um caminho óbvio e prudente para que Jonathan fique. E, depois, as partes resolvem as outras questões”, concluiu Slater.

