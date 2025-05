Ex-jogador do Warriors aponta culpado por “fracasso” de Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga desembarcou no Golden State Warriors como uma grande promessa, mas virou um jogador dispensável. A sétima escolha do draft de 2021, embora tivesse momentos de mais participação, nunca se firmou no time. O ala-pivô passou parte da temporada fora da rotação e, por isso, deve ir embora como agente livre. O veterano DeMarcus Cousins diz que, se isso ocorrer, o técnico Steve Kerr é o culpado.

“Eu acho que Golden State perdeu uma grande oportunidade com Jonathan. Creio que Steve, em particular, arruinou essa relação ao tirá-lo da rotação por vários jogos. Mas isso não é uma surpresa, pois é uma história repetida com jovens talentos nesse time. Steve não sabe lidar com esses garotos e desenvolver os seus potenciais de forma adequada”, acusou o ex-pivô da franquia.

Pode até parecer um comentário mais polêmico de Cousins, mas o veterano tem algum conhecimento de causa. Afinal, ele atuou pelo Warriors entre 2018 e 2019. Viu, assim, os métodos e preferências do trabalho de Kerr. Aquele time só tinha dois atletas abaixo dos 25 anos com espaço na rotação: o pivô Kevon Looney e o armador Quinn Cook. Ambos, a princípio, eram reservas.

“Steve já está no comando dessa equipe há uma década e só vimos um jovem jogador realmente se desenvolver por lá: Jordan Poole. E, aliás, eles já o descartaram de lá. Então, quando discutimos jovens talentos, eu acho que Golden State não é um lugar positivo. Posso ver Jonathan, por isso, saindo nos próximos meses”, concluiu o astro, que atua no basquete de Porto Rico.

Problemas

A explicação de Steve Kerr para a ausência de Kuminga na rotação, a princípio, foi uma questão de encaixe. Tê-lo em quadra junto com Draymond Green e Jimmy Butler, na visão do técnico, causava uma redundância no time. Mas há quem diga que a situação é mais complicada. Segundo Logan Murdock, do site The Ringer, os dois tinham um problema nos bastidores.

“Apesar do seu talento, o ímpeto de Jonathan em buscar a individualidade prejudicava o fluxo ofensivo da equipe. E, como resultado, a comissão técnica se irritou. Durante uma partida contra o Portland Trail Blazers, no fim da temporada regular, fontes afirmam que Steve ficou furioso com o jovem. Isso porque, em vários lances, ele decidia ignorar Curry para criar o próprio arremesso”, revelou o jornalista.

As lesões no Warriors fizeram com que Kuminga tivesse amplo tempo de quadra na série contra o Timberwolves. No entanto, se não fosse por isso, a aposta geral era que jovem não entraria em quadra mesmo. “Nos primeiros jogos dos playoffs, a questão já parecia decidida. Muitas pessoas da franquia se perguntavam se Jonathan já havia feito a sua partida por Golden State”, completou Murdock.

Bem pago

Mas, agora, a grande pergunta é: Jonathan Kuminga ainda vai ser jogador do Warriors na próxima temporada? A aposta geral é que não, mas o discurso da franquia parte em outra direção. O GM Mike Dunleavy Jr., por exemplo, já disse que a intenção é manter o jovem ala-pivô. Green confirma que há um clima de incerteza interno, mas não vê um cenário em que o colega vá “sair perdendo”.

“Eu não acho que Jonathan tenha com o que se preocupar, pois possui um grande futuro pela frente. Todos sabem do que é capaz e, por isso, vai receber um belo contrato nos próximos meses. Não sei se vai ser conosco ou em outro time, mas ele vai ser (muito) bem pago. E o seu futuro segue tão brilhante quanto víamos antes”, garantiu o especialista defensivo.

