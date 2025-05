“Estou empolgado com futuro do Warriors”, garante Stephen Curry

Não é comum ver um astro de 37 anos, em um time veterano, se animar com o que está por vir depois de uma eliminação. Mas Stephen Curry está empolgado com o futuro do Golden State Warriors. A recém-iniciada parceria com Jimmy Butler teve resultados imediatos e, assim, revitalizou uma equipe em viés de declínio. Agora, embora o tempo já não seja um aliado, o armador está otimista ao lado de Butler e Draymond Green.

“Os nossos contratos, a princípio, estão alinhados para mais duas temporadas. Então, a nossa intenção é estender essa ‘aventura’ até o mais longe possível. É claro que temos decisões muito importantes a tomar sobre o elenco na offseason. Mas estou empolgado com o nosso futuro por causa da clareza na base do nosso time. Temos vários motivos para estarmos animados”, declarou o ídolo da franquia.

A visão positiva de Curry aparece em um momento em que muita gente projetaria mais desânimo. O craque sofreu uma lesão nos playoffs e, com isso, não conseguiu evitar a eliminação do time para o Minnesota Timberwolves. É inevitável que, mesmo que não sejam grandes, algumas mudanças aconteçam no elenco depois da reabertura do mercado. Mas, para o líder da equipe, tudo indica uma trajetória ascendente.

“Tudo depende de entendermos, antes de tudo, o que esse time precisa para a próxima temporada. Nós temos que achar essas respostas durante as férias, enquanto todos os atletas se preparam para mais uma maratona de 82 jogos. E, além disso, vamos torcer para não termos que correr tanto nos últimos dois meses para garantir uma vaga nos playoffs. Mais conforto, certamente, seria bom”, afirmou o veterano.

Decepção

O futuro promissor ajuda Stephen Curry a lidar com a frustração do fim da temporada do Warriors. Queira ou não, muitos apontavam o time como favorito na série contra o Timberwolves. Na única partida em que o astro atuou, Golden State venceu o rival em Minnesota. Havia uma impressão de que a equipe tinha reais chances de brigar pelo título. Mas será que isso era verdade mesmo?

“Você analisa os últimos dois meses da temporada regular e a série contra o Houston Rockets para projetar o que era possível. Estávamos focados e jogando basquete de alto nível. Nós sentíamos, mais do que isso, que tínhamos o bastante para competir. Então, significa que podemos conquistar um título? Espero que sim”, disse o maior jogador da história da franquia.

É claro que uma perspectiva otimista não apaga a dor de uma derrota. Mas, com a sua vasta experiência, Curry afirma que o único caminho para superar o momento é olhar adiante. “É claro que estamos desapontados com essa eliminação. Não duvidem que vamos passar as férias imaginando o que poderia ter sido se todos estivéssemos saudáveis. No entanto, é preciso seguir em frente”, cravou.

Decisão certa

Parece absurdo agora, mas, antes da trade deadline, se debateu se Butler era uma boa aposta para o Warriors. Se era a peça ideal, sobretudo, para revitalizar uma equipe que dava sinais de cansaço e desânimo. Na prática, o time saiu da décima posição do Oeste para chegar às semifinais de conferência. Ganhou 23 dos últimos 31 jogos da campanha regular. Curry crê que, no fim das contas, o ala-armador era a faísca que Golden State precisava.

“Houve muita discussão se o time tomou a decisão certa quando fez a troca por Jimmy. Mas, dentro de quadra, o encaixe foi incrível. A gente se complementa bem demais. E, acima de tudo, ele nos deu a confiança de que podíamos vencer qualquer time da liga. Por isso, para mim, foi um sucesso. Vamos seguir construindo a partir disso e, assim, essa confiança só vai aumentar”, projetou o futuro membro do Hall da Fama.

