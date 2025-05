Timberwolves vai buscar troca por Kevin Durant

Finalista da Conferência Oeste nesta temporada, o Minnesota Timberwolves vai buscar uma troca por Kevin Durant nesta offseason. Pelo menos é o que garante Sam Amico, do portal HoopsWire. Segundo o jornalista, a franquia de Mineápolis planeja trazer um astro para jogar ao lado de Anthony Edwards. A princípio, o veterano do Phoenix Suns é o alvo da equipe.

“Fontes disseram ao HoopsWire que o Timberwolves sente que precisa de outro ‘alfa’ ao lado de Edwards para vencer tudo. Desse forma, Minnesota deve tentar uma negociação por Durant nesta offseason”, afirmou Amico.

Vice-campeão do Oeste pelo segundo ano consecutivo, o Timberwolves pretende dar o próximo passo. Ou seja, qualificar o elenco para ganhar a conferência e chegar à final da NBA pela primeira vez em sua história.

Alvo de troca pelo Timberwolves, Kevin Durant não deverá permanecer no Suns. O craque de 36 anos, aliás, terá o seu contrato expirando ao final da próxima temporada. Em 2025/26, o camisa 35 vai receber US$54,7 milhões em salários. Assim, a franquia do Arizona espera obter um retorno considerável pelo veterano.

A franquia de Minnesota vai enfrentar uma concorrência pesada pelo astro do Suns. De acordo com Shams Charania, da ESPN, cinco times da NBA estão na mira de Durant: Houston Rockets, Miami Heat, New York Knicks, San Antonio Spurs e o próprio Timberwolves. Ou seja, são os destinos preferenciais do craque.

A princípo, o Rockets surge como favorito. Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, Durant teria uma preferência pelo time do Texas por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Na ocasião, Udoka era um dos assistentes de Steve Nash.

Outro fator é que o time texano possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, seria o parceiro ideal em uma troca pelo camisa 35. No entanto, segundo a NBC Sports, o Rockets vai priorizar uma troca por outro astro: Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. A equipe texana, inclusive, estaria disposta a envolver o pivô Alperen Sengun na negociação.

O que o Timberwolves poderia oferecer na troca por Kevin Durant?

Nesta temporada, o Timberwolves teve a segunda maior folha salarial da NBA (US$199,3 milhões). Ficou atrás apenas do Suns (US$210,5 milhões). Mesmo assim, os novos donos da franquia, Alex Rodriguez e Marc Lore, não querem economizar para montar um time vencedor.

Na última trade deadline, Durant já esteve na mira de Minnesota. No entanto, o astro decidiu permanecer em Phoenix. De acordo com o portal Hoopshype, o Timberwolves ofereceu Julius Randle e Donte DiVincenzo na negociação. Em contrapartida, o Suns pediu Jaden McDaniels e Naz Reid. Por isso, as conversas não avançaram.

O Timberwolves acredita que a ótima relação de Kevin Durant com Anthony Edwards pode ajudar na troca. Os dois, afinal, se tornaram amigos durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Além disso, o ala-armador tem o astro como ídolo no basquete.

Mas, para concretizar a chegada de Durant, o Timberwolves terá de oferecer um pacote atrativo. Desse modo, a inclusão de McDaniels na negociação poderá ser inevitável. O especialista defensivo de Minnesota, aliás, tem um contrato de US$110,5 milhões pelas próximas quatro temporadas.

Além do camisa 3, a equipe de Mineápolis teria de incluir outros contratos por conta do salário elevado de Durant. Confira, abaixo os contratos de possíveis moedas de troca do Timberwolves. Randle e Reid, por exemplo, têm a opção de testarem o mercado nesta offseason.

Jaden McDaniels: US$110,5 milhões nas próximas quatro temporadas

Rudy Gobert: US$109,5 milhões nas próximas três temporadas

Julius Randle: player option de US$30,9 milhões

Donte DiVincenzo: US$24,5 milhões nas próximas duas temporadas

Mike Conley: expirante de US$10,7 milhões

Naz Reid: player option de US$15 milhões

