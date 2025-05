NBA: Warriors seria favorito a contratar jogador do Timberwolves

O Golden State Warriors é candidato a tirar um jogador do Minnesota Timberwolves na NBA. De acordo com a casa de apostas Bovada, o time de San Francisco é um dos favoritos para conseguir assinar com o armador Nickeil Alexander-Walker. Nas cotações, a chance da franquia fechar com o armador é de 5,25. Assim, um retorno de US$ 5,25 para cada US$ 1 apostado.

Apesar da chance elevada do Warriors, o favorito para conseguir o jogador é o Los Angeles Lakers. Isso porque, as odds para o time da Califórnia são de 3.35. Na sequência, vem o Brooklyn Nets, com 3.90. Por fim, Miami Heat (6.25) e Toronto Raptors (10) também são candidatos na agência livre por Alexander-Walker.

O jogador do Timberwolves será agente livre irrestrito em 2025. Após boas atuações durante o último ano por Minnesota, o armador deve receber um aumento considerável em relação aos US$ 4.3 milhões de 2024/25.

O Timberwolves, inclusive, deseja seguir com o jogador para 2025/26. No entanto, a franquia também tem Julius Randle e Naz Reid em fim de contrato. Desse modo, segundo Brian Windhorst, da ESPN, o time de Minnesota pode não conseguir manter o armador, uma vez que os ala-pivôs tem maior importância no elenco.

“Bem, eu não acho que o Timberwolves vai conseguir manter todo o time na NBA”, disse Windhorst. “O núcleo sim, mas Julius Randle será agente livre. Alexander-Walker também. Além disso, Naz Reid tem uma opção de saída, que com certeza vai exercer. Por fim, o contrato de Anthony Edwards é muito alto”.

Diante da chance, o Warriors surge como candidato ao jogador do Timberwolves na agência livre da NBA. Após a queda para Minnesota nos playoffs, Golden State definiu duas lacunas que deseja preencher: um pivô titular e um defensor versátil na posição de armador. Alexander-Walker, assim, surge como um dos nomes monitorados.

“Fui informado de que a prioridade do Warriors é encontrar um defensor versátil com capacidade de criação”, disse Shams Charania, da ESPN. “Muito disso dependerá de alguém que Steve Kerr e o trio principal acreditem que vai ajudar o time e se encaixar na cultura e identidade da equipe”.

