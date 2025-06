Raptors e Giannis Antetokounmpo teriam interesse em troca

De acordo com o jornalista Doug Smith, do Toronto Star, o astro Giannis Antetokounmpo e o Toronto Raptors teriam interesse mútuo em uma troca. Tudo depende do que o Milwaukee Bucks vai resolver durante a offseason da NBA. Isso porque o grego teria a ideia, pela primeira vez na carreira, em deixar o time.

“Eu não sei se vai acontecer, mas sei que existe um interesse entre Antetokounmpo e o Raptors“, escreveu Smith. “Mas acho ainda que o Raptors é um time único para fazer uma proposta atrativa que não vai deixar a franquia com problemas depois ou o próprio elenco”.

A grande questão para times que fazem troca por um grande astro como Antetokounmpo está no que acontece depois com o elenco. Afinal, por receber US$54.1 milhões na campanha 2025/26 da NBA, um negócio pelo ala-pivô demandaria vários jogadores indo para o Bucks. Ou seja, o grupo, no fim das contas, recebe um grande nome, mas fica mais fraco no geral.

Foi por isso que Kevin Durant, por exemplo, não quis troca para o Golden State na última trade deadline. Ele achava que o Warriors daria muitos jogadores ao Phoenix Suns, deixando o elenco menos competitivo. E é assim que pode acontecer com Giannis Antetokounmpo, seja para onde ele for.

“Eu acho que poderia montar algo com Gradey Dick, Ochai Agbaji, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett, Jonathan Mogbo na troca e, ainda assim, o Raptors teria um bom time e com boas promessas de jovens jogadores”, disse.

De fato, Smith tem razão. É possível Giannis Antetokounmpo chegar em uma troca para o Raptors com tais jogadores. Ao mesmo tempo, ainda estariam no elenco nomes como Scottie Barnes, Brandon Ingram, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl. O banco, no entanto, precisaria de reforços.

Isso porque o Raptors teria reservas como Jamal Shead, Jamison Battle e AJ Lawson. Ou seja, não seria bom o bastante. Isso, sem contar com o fato de que Chris Boucher é agente livre e Toronto ficaria com pouco espaço para a contratação de jogadores na offseason da NBA.

“Mas ainda o time poderia dar escolhas de Draft na troca e o Raptors ainda possui outras para o futuro”, concluiu Smith.

Seja para onde Giannis Antetokounmpo for em troca, a situação não seria muito diferente financeiramente. Mas o Raptors teria uma “carta na manga”. Utilizando as exceções que a NBA oferece, o Raptors pode ter a chance de oferecer cerca de US$14.1 milhões com uma non taxpayer mid-level.

Outros concorrentes por Giannis Antetokounmpo

Além do Raptors, San Antonio Spurs e Houston Rockets podem ser alvos do astro em uma troca. Para o Bucks, um negócio com o Spurs seria ainda mais possível, pois o time tem a segunda escolha no Draft de 2025 da NBA. Além disso, possui jovens talentosos que poderiam chegar em Milwaukee.

Por outro lado, o Rockets teria mais talento para enviar. Eventualmente, nomes como Jalen Green ou Jabari Smith Jr, Reed Sheppard, Tari Eason e Cam Whitmore.

A direção do Bucks e os empresários de Antetokounmpo devem ter uma reunião nos próximos dias.

