Rumores de troca sobre Lauri Markkanen sobem com EuroBasket

As ótimas performances do ala Lauri Markkanen no EuroBasket estão chamando a atenção de vários times da NBA para uma eventual troca, de acordo com rumores do jornalista Marc Stein, do site Substack. O jogador da Finlândia já teve três jogos com 40 pontos ou mais desde o início da preparação de sua seleção para o torneio. Então, Stein avisa que as equipes já entenderam que Markkanen está saudável e pronto para contribuir na próxima campanha.

Ala do Utah Jazz, Lauri Markkanen vai para a sua nona temporada na NBA, sendo a quarta com o time de Salt Lake City. Aos 28 anos, ele tem acordo até 2028/29 e vai receber US$46.4 milhões em 2025/26. Ele recebeu extensão de contrato na offseason de 2024, pois a direção do Jazz estava recebendo muitas sondagens e por valores muito abaixo do mercado.

Desde então, os rumores de troca caíram muito. Afinal, Markkanen fez uma temporada bem abaixo do que se esperava em 2024/25 e os times deram “uma trégua” para o Jazz. No entanto, desde que voltou às quadras para o EuroBasket, ele vem sendo um dos grandes destaques tanto da fase de preparação como no torneio.

Por enquanto, Stein não garante quais times querem contar com os serviços de Lauri Markkanen. No entanto, ele informa que o Golden State Warriors nunca deixou de estar na briga pelo atleta finlandês. Para afastar o Warriors e outros times da liga, a direção de Utah só estendeu seu acordo quando não seria mais possível fazer uma troca na última temporada.

De acordo com as regras da NBA, após Lauri Markkanen estender seu contrato, ele não poderia sair em troca com menos de seis meses, o que frustrou todos os times que apareciam nos rumores. Assim, ele só estaria liberado para um negócio após o período da trade deadline.

Mas a ideia de contar com o ala por parte do Warriors pode ser bem difícil, a não ser que utilize o jovem Jonathan Kuminga em uma sign and trade. Ou seja, assinaria um novo contrato com o time de San Francisco para, depois, ir em troca por Markkanen. Ainda assim, Golden State teria de enviar outros contratos para que o negócio seja válido.

Teria de ser algo como Moses Moody, Buddy Hield, além de Kuminga (desde que com um acordo de US$25.7 milhões no primeiro ano). Só assim, o Warriors conseguiria fechar a troca por Markkanen, além de escolhas de Draft. Vale lembrar que a equipe californiana conta com todas as suas picks de primeira rodada até 2032.

Ainda não é certo sequer que o Warriors seja o principal candidato a troca por Lauri Markkanen, mas os rumores apontam que o time queria contar com seus serviços desde a passagem pelo Chicago Bulls. Depois disso, ele ainda passou pelo Cleveland Cavaliers por um ano para ir ao Jazz.

Na última campanha, Lauri Markkanen obteve médias de 19.0 pontos, 5.9 rebotes e acertou 34.6% de três em 47 jogos.

