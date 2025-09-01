NBA: Ideia de troca movimenta Spurs e Pelicans

Na última semana, Jake Fischer, do site Bleacher Report, revelou interesse do San Antonio Spurs em troca por um jogador do New Orleans Pelicans para a próxima temporada da NBA. No entanto, o time de Luisiana teria recusado todas as ofertas. Então, o portal Air Alamo propôs uma ideia de negociação que pode levar Trey Murphy para o Spurs.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que a informação de Fischer é que o New Orleans Pelicans valoriza muito Trey Murphy como jogador da NBA e por isso não aceitou propostas de troca do Spurs e do Golden State Warriors.

“O Golden State Warriors gosta muito de Trey Murphy e tentou contato com o time de New Orleans nas férias da NBA por uma troca. Mas, o Pelicans, para deixar claro, rejeitou todas as ofertas, dando muito valor a ele. O ala vai para o seu primeiro ano após renovação de contrato em 2025/26 e vai receber US$25 milhões, com um grande talento. Outro time que mostrou interesse em troca por ele foi o Spurs”, disse Fischer.

Continua após a publicidade

Dessa forma, o jornalista Cal Durrett simulou um acordo hipotético que faria o Pelicans aceitar negociar Murphy. Para isso, o San Antonio Spurs teria que ceder Devin Vassell, que tem salário equivalente, duas pick swaps de Draft, além de uma primeira escolha. A publicação ainda ressalta que a proposta parece “grande” pelo ala de New Orleans. No entanto, ele vem de sua melhor temporada na carreira.

Leia mais!

Isso porque vai para o seu quinto ano na NBA, sempre pelo time de New Orleans. Na última temporada, o ala teve a sua melhor da carreira, quando fez médias de 21.2 pontos, 5.1 rebotes, 3.5 assistências e acertou 36.1% dos arremessos de três, com 8,3 tentativas por jogo. Outro ponto de destaque é que Murphy também tem um contrato acessível que lhe pagará apenas US$4 milhões a mais do que Devin Vassell nos próximos quatro anos.

Continua após a publicidade

Trey Murphy foi escolha 17 do Draft de 2021 e começou no time como reserva e, assim ficou até a campanha de 2023/24. Então, em 2024/25, muito também por conta da troca de Brandon Ingram, o ala teve mais chances no Pelicans.

Por outro lado, Vassell teve médias de 16,3 pontos, 4,0 rebotes, 2,9 assistências, 1,3 roubos de bola e 0,5 bloqueios por jogo pelos Spurs na temporada 2024-25. Ele havia marcado 19,1 pontos nas duas temporadas anteriores à última, mas viu seu papel no ataque diminuir um pouco. Com um papel maior em Nova Orleans, não seria surpresa vê-lo alcançar números semelhantes novamente, fazendo dupla com Jordan Poole na defesa.

Continua após a publicidade

Confira a proposta de troca entre Spurs e Pelicans

Spurs recebe: Trey Murphy

Pelicans recebe: Devin Vassell, pick swap de 2026 (Spurs/Hawks) e 2031 (Spurs/Kings) e uma escolha de primeira rodada 2027

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA