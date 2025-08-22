Warriors e Spurs disputam troca por ala do Pelicans

De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Bleacher Report, Golden State Warriors e San Antonio Spurs estão de olho em uma troca pelo ala Trey Murphy, do New Orleans Pelicans. Segundo o repórter, o ótimo contrato de Murphy agrada as duas equipes do Oeste para um eventual negócio.

“As minhas fontes me disseram que o Warriors gosta muito de Trey Murphy e tentou contato com o time de New Orleans nas férias da NBA por uma troca. Mas o Pelicans, para deixar claro, rejeitou todas as ofertas, dando muito valor a ele. O ala vai para o seu primeiro ano após renovação de contrato em 2025/26 e vai receber US$25 milhões, com um grande talento. Outro time que mostrou interesse em troca por ele foi o Spurs”, disse Fischer.

Murphy vai para o seu quinto ano na NBA, sempre pelo time de New Orleans. Na última temporada, o ala teve a sua melhor da carreira, quando fez médias de 21.2 pontos, 5.1 rebotes, 3.5 assistências e acertou 36.1% dos arremessos de três. Pelo fato de ser um jogador que atua muito bem dos lados da quadra, além de ter um bom salário, ele interessa muito ao Warriors e ao Spurs em uma troca.

Apesar de a direção do Pelicans rejeitar todas as ofertas pelo jogador, a troca não é impossível para Warriors e Spurs. Isso porque o time de San Francisco pode tentar envolver o ala Jonathan Kuminga em uma sign and trade. Por outro lado, a equipe texana possui bons ativos para oferecer no mercado.

Por enquanto, o Warriors conta com apenas dez jogadores sob contrato, sem contar com uma eventual troca de Kuminga. No entanto, um deles é two-way. Ou seja, dos 15 possíveis para a próxima campanha, a equipe californiana está com seis atletas a menos.

Já pelo lado do Spurs, a questão é mais sobre o que pode oferecer em troca. Neste caso, pode tentar algo como Keldon Johnson e Jeremy Sochan, por exemplo. Somados, eles chegam a US$24.5 milhões, o que seria o bastante para fechar o negócio, além de escolhas de Draft.

Trey Murphy foi escolha 17 do Draft de 2021 e começou no time como reserva e, assim ficou até a campanha de 2023/24. Então, em 2024/25, muito também por conta da troca de Brandon Ingram, o ala teve mais chances no Pelicans.

Apesar de seu aproveitamento no arremesso de três cair na última campanha (possui 38.3% na carreira), Murphy aumentou o volume para 8.3 tentativas por jogo. Enquanto isso, ele acertou 88.7% do lance livre.

