Dez jogadores da NBA que vão desfalcar seleções no EuroBasket

O EuroBasket 2025 promete reuniu grandes jogadores da NBA nas seleções europeis. Entre os nomes confirmados, por exemplo, estão Luka Doncic, na Eslovênia, Nikola Jokic, na Sérvia, e Giannis Antetokounmpo, na Grécia. O torneio, aliás, acontece entre 27 de agosto e 14 de setembro, durante as férias da liga dos EUA.

Os atletas que não vão jogar no EuroBasket, no entanto, também são notáveis. De acordo com o site Basket News, pelo menos dez nomes de peso da NBA serão desfalques das suas seleções.

E a maior ausência será Victor Wembanyama. O astro da NBA está fora das quadras há alguns meses, enquanto não vai jogar pela França no EuroBasket. O craque do San Antonio Spurs, desse modo, deve se concentrar no retorno para a fase regular de 2025/26.

Outro desfalque da França entre jogadores da NBA é Rudy Gobert. Porém, diferente de Wemby, o astro do Minnesota Timberwolves optou por não disputar o torneio. O motivo, segundo ele, seria o desejo de cuidar do corpo nas férias, além de metas pessoais.

Entre as seleções do EuroBasket, ainda assim, a Alemanha será a com mais desfalques de jogadores da NBA. Na lista, ficaram fora Moritz Wagner e Isaiah Hartenstein. Além disso, Maxi Kleber, do Los Angeles Lakers, também não estará no torneio.

Assim com França e Alemanha, a Lituânia também está entre as seleções com desfalques da NBA. As ausências de peso são Domantas Sabnonis e Matas Buzelis. Os atletas de Sacramento Kings e Chicago Bulls optaram por não jogar o torneio por conta do auxiliar da seleção, Tomas Pacesas.

Nas últimas semanas, os times fizeram vários jogos amistosos. A Sérvia, de Nikola Jokic, venceu todos os sete que teve, enquanto França e a Finlândia, do astro Lauri Markkanen, ganharam seus quatro embates. No entanto, os franceses ainda voltam às quadras antes do EuroBasket neste domingo, contra a Grécia.

Por fim, o EuroBasket 2025 vai acontecer em quatro sedes: Letônia, Finlândia, Chipre e Polônia. As seleções se enfrentam na primeira fase até o dia 3. Depois, os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase final, que acontece em Riga a partir do dia 6.

Portanto, confira os nomes da NBA fora das suas seleções no torneio:

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) – França

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) – França

Moritz Wagner (Orlando Magic) – Alemanha

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) – Alemanha

Maxi Kleber (Los Angeles Lakers) – Alemanha

Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves) – Itália

Domantas Sabonis (Sacramento Kings) – Lituânia

Matas Buzelis (Chicago Bulls) – Lituânia

OG Anunoby (New York Knicks) – Grã-Bretanha

Toumani Camara (Portland Trail Blazers) – Bélgica

