Com Luka Doncic e Nikola Jokic, veja os jogadores da NBA no Eurobasket

A edição de 2025 do Eurobasket pode ter até 34 jogadores da NBA, sendo Luka Doncic e Nikola Jokic os principais destaques. Os astros de Los Angeles Lakers e Dever Nuggets vão defender mais uma vez seus países: Eslovênia e Sérvia. O maior torneio de basquete da Europa vai reunir 24 seleções.

Aliás, os astros da NBA, Luka Doncic e Nikola Jokic, vão liderar dois dos principais candidatos ao título do Eurobasket 2025. Por outro lado, há outras seleções que vão forte para o torneio, como Alemanha e França.

A disputa acontece a cada quatro anos. Nesta edição, a fase de grupos será em quatro países: Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia. Depois, a fase final será em Riga, capital da Letônia. Portanto, o formato é simples: quatro grupos, cada um com seis seleções. As melhores avançam para o mata-mata.

Na última edição do EuroBasket, que ocorreu em 2022, a Espanha bateu a França na decisão. Dessa forma, os espanhóis conquistaram o quarto título do torneio. Além disso, o pivô Willy Hernangómez ganhou o prêmio de MVP da competição.

Em 2025, dois países se destacam com maior número de jogadores da NBA em suas pré-listas: Sérvia e França. Isso porque a equipe de Nikola Jokic conta, além dele, com outros quatro nomes. Liderada pelo astro do Denver Nuggets, a seleção também terá Bogdan Bogdanovic, do Los Angeles Clippers, e jovens promissores, como o armador do Oklahoma City Thunder, Nikola Top, o ala do Miami Heat, Nikola Jovic, e o pivô do Washington Wizards, Tristan Vukcevic.

A França poderia ser a com mais jogadores da NBA em seu elenco. Afinal, é o país europeu com mais representantes na liga. Entretanto, por conta de lesões, Victor Wembanyama e Rudy Gobert não vão disputar o Eurobasket. Então, a equipe terá quatro atletas no torneio.

As duas principais escolhas do Draft da NBA de 2024, Zaccharie Risacher, do Atlanta Hawks, e Alex Sarr, do Wizards vão liderar a seleção francesa. Washington ainda terá outro representante: Bilal Coulibaly. Enquanto isso, Guerschon Yabusele, que acertou com o New York Knicks para 2024/25, também terá um papel importante no elenco.

A Alemanha também vai forte para o torneio com Franz Wagner e Tristan Da Silva, do Orlando Magic, e Dennis Schroder, do Sacramento Kings. A Letônia terá Kristaps Porziņgis, do Hawks. A Finlândia será representada por Lauri Markkanen.

Portugal contará com Neemias Queta, do Celtics. A Turquia, por sua vez, terá Alperen Sengun (Rockets) e Adem Bona (76ers). O time da Lituânia contará com Jonas Valanciunas (Nuggets). Montenegro terá Nikola Vucevic (Bulls). A Suécia também será representado com Pelle Larson, do Miami Heat.

No grupo C, a Bósnia terá Jusuf Nurkic (Jazz) e Luka Garza (Celtics). A Grécia será liderada por Giannis Antetokounmpo. A Itália contará com Simone Fontecchio (Heat). Já a Espanha terá Santi Aldama (Grizzlies) e Eli John Ndiaye (Hawks).

Por fim, o Grupo D, além da França, terá Israel com Deni Avdija (Blazers) e Ben Saraf (Nets). A Polônia terá Jeremy Sochan (Spurs). Aliás, o grupo também conta com a Eslovênia, de Luka Doncic.

Grupos do Eurobasket 2025

A (Riga): Letônia (anfitriã), Sérvia, Turquia, República Tcheca, Estônia e Portugal

B (Tampere): Finlândia (anfitriã), Alemanha, Lituânia, Montenegro, Grã-Bretanha e Suécia

C (Limassol): Chipre (anfitriã), Espanha, Grécia, Itália, Geórgia e Bósnia

D (Katowice): Polônia (anfitriã), França, Eslovênia, Israel, Islândia e Bélgica

