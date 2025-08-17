Cinco jogadores da NBA que rejeitaram suas seleções na FIBA

O auge de muitos atletas é representar o próprio país em um torneio mundial. No basquete, em especial, isso ocorre nas Olimpíadas. No entanto, em alguns casos, eles recusam a chance de vestir a camisa da própria nação. Entre jogadores da NBA, por exemplo, é comum que muitos rejeitem as próprias seleções em torneios FIBA.

Os motivos são variados. Entre alguns jogadores, é comum que eles queiram usar o período de torneios FIBA como férias da liga. Isso porque Jogos Olímpicos ou mundiais são disputados na mesma época. Desse modo, alguns atletas preferem focar no descanso rumo ao ano seguinte na liga.

Em outros casos, há a opção de defender um outro país. O astro da NBA Kyrie Irving, por exemplo, nasceu na Austrália, mas optou por vestir a camisa da seleção dos EUA durante a carreira FIBA. Além dele, outros nomes da liga fizeram algo similar.

Portanto, confira cinco jogadores da NBA que não quiseram suas seleções na FIBA:

Steven Adams

Steven Adams nasceu na Nova Zelândia. No entanto, o pivô da NBA nunca aceitou os convites para jogar pelo país em torneios FIBA. Segundo rumores, o veterano teria recusado por conta de uma mágoa no passado, já que o programa esportivo nacional não dá nenhum tipo de auxílio a sua família, antes de criar uma carreira de sucesso nos EUA.

Após isso, Adams se tornou um dos jogadores mais conhecidos da NBA nos últimos anos. Apesar de nunca virar um astro de fato, ele foi um pilar defensivo nos times que passou, além de um xodó das torcidas.

Ben Simmons

Assim como Irving, Ben Simmons nasceu na Austrália. Ele era visto como uma das esperanças do país nos torneios de seleções da FIBA. Porém, desde que chegou à NBA, o jogador recusou cinco convites do time nacional. As recusas, de acordo com o próprio atleta, seriam para focar na evolução individual.

Simmons, enquanto isso, foi por um tempo um dos grandes jogadores na NBA. Após ser a 1ª escolha do Draft de 2016, o atleta se tornou um astro no Philadelphia 76ers e acumulou seleções para o All-Star Game. No entanto, tudo o que era ótimo até então, deu lugar as lesões nos ultimos anos da carreira dele. Assim, ele nunca pôde defender seu país no auge físico.

Paolo Banchero

Paolo Banchero nasceu em Seattle. No entanto, filho de um italiano, o astro do Orlando Magic na NBA poderia escolher defender a Itália em torneios FIBA. A opção, aliás, era esperada pelo país europeu, em uma tentativa de tornar a seleção uma das forças mundiais ao receber um craque do basquete de tal nível.

Banchero, porém, optou por seguir um caminho diferente. Assim como a sua mãe, o astro da NBA decidiu defender os EUA na FIBA. A decisão, assim, não foi bem recebida pela Federação Italiana, que a classificou como uma “traição” do jogador do Magic.

Giannis Antetokounmpo

Como Banchero, Giannis é outro astro da NBA que poderia optar por duas seleções. Ele nasceu na Grécia, mas teve chances de defender a Nigéria, uma vez que tem raízes africanas. No início da carreira, aliás, o jogador do Milwaukee Bucks chegou a mostrar o desejo em defender o país.

No fim, ele optou pela Grécia. Isso porque a seleção ajudou o astro da NBA com o processo para dar sequência no basquete FIBA. Assim, ele defendeu seu país-natal em diversas competições mundiais nos últimos anos, apesar de jamais conseguir algo relevante.

Joel Embiid

Por fim, Joel Embiid é o último dos jogadores da NBA na lista. O caso do pivô, aliás, é o mais conhecido entre todos nos últimos anos. Isso porque a opçao dele foi motivo de polêmica. A escolha estava entre Camarões, onde ele nasceu, França e EUA.

De início, Embiid parecia mais próximo da França. Afinal, o país europeu o ajudou no processo de visto, algo que envolveu até membros do governo local. No entanto, ele optou por mudar de ideia em cima da hora. Assim, o astro da NBA quis defender os EUA nos torneios FIBA, sendo campeão olímpico em Paris no ano passado.

