NBA: Ex-jogador do Clippers fecha com Bucks

O Milwaukee Bucks reforçou o elenco com um ex-jogador do Los Angeles Clippers para a próxima temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time de Wisconsin fechou contrato com Amir Coffey nesta quinta-feira (14). O acordo é válida por apenas uma temporada. Desse modo, o ala fica na equipe até o fim de 2025/26.

Amir Coffey passou os seis anos da carreira como jogador do Los Angeles Clippers na NBA. Ele chegou ao time em 2019 após não ser escolhido no Draft. Nas primeiras três temporadas, o acordo entre Los Angeles e o ala foi two-way. Até que ele assinou um contrato garantido de três anos em 2021/22.

Na NBA, o jogador teve o melhor ano da carreira em 2024/25. Isso porque, em 72 jogos pelo Clippers, sendo 13 como titular, 9.7 pontos, 2.2 rebotes e 1.1 assistência. Além disso, acertou 40.9% das tentativas de três pontos.

No entanto, a boa temporada não garantiu mais um ano de contrato do jogador com o Clippers. Desse modo, ele se tornou agente livre em 2025 e assinou com o Milwaukee Bucks na reta final da offseason.

O ex-jogador do Clippers, assim, chega para reforçar o perímetro do Bucks na NBA. A equipe, inclusive, é uma das melhores nos arremessos de longa-distância da liga. Na temporada passada, por exemplo, o time acertou 37.9% e converteu em média 14.4 cestas de três por jogo, bons índices em ambas as estatísticas.

Por fim, apesar do contrato de um ano na NBA, Amir Coffey ainda não está garantido no Bucks. Isso porque, de acordo com Eric Nehm, do The Athletic, Milwaukee tem 16 jogadores contratados para o plantel principal. Como está na pré-temporada, ainda não precisa dispensar ninguém. Porém, antes do início de 2025/26, terá dd cortar alguém do grupo.

Portanto, Coffey disputa vaga com alguns jogadores do Bucks na NBA. Segundo os rumores, Chris Livingston, Ryan Rollins e AJ Green também podem ficar de fora do elenco final. Além disso, Milwaukee ainda não definiu a extensão de Thanasis Antetokounmpo, irmão do principal astro da franquia.

Outra indefinição é em relação ao próprio Giannis Antetokounmpo. Após a dispensa de Damian Lillard, o grego mostrou insatisfação com o Bucks e começou a ser alvo de rumores de troca na NBA. Portanto, ele pode pedir para ser negociado antes do início da próxima temporada.

