NBA: Clippers fecha com jogador para elenco de 2025/26

Time de Los Angeles tem se movimentado na offseason

NBA Clippers jogador elenco Fonte: Reprodução / X

O Los Angeles Clippers reforçou o elenco com mais um jogador na NBA. De acordo com Keith Smith, do Spotrac, a equipe contratou Jason Preston na quarta-feira (13). O contrato, no entanto, é apenas válido para a pré-temporada de 2025/26. Desse modo, o armador ainda não está garantido no plantel para a fase regular.

Jason Preston chegou à liga como a 33ª escolha do Draft de 2021 pelo Orlando Magic. No entanto, o jogador perdeu toda a primeira temporada na NBA por conta de seguidas lesões. Desse modo, estreou apenas em 2022/23, quando fez 14 jogos pelo Los Angeles Clippers, antes de ser dispensado.

Após a dispensa do Clippers, Preston assinou com o Utah Jazz em um contrato two-way na temporada 2023/24 da NBA. Porém, foram apenas sete partidas pela franquia, com médias de 1.7 ponto, 2.4 rebotes e 2.3 assistências. No fim, o time o dispensou após sofrer uma lesão na panturrilha.

O retorno ao Clippers, desse modo, é uma nova chance para Preston na NBA. Dessa vez, no entanto, ele não tem um contrato garantido ou two-way. Ou seja, o armador foi contratado apenas para ajudar o elenco na preparação rumo à temporada 2025/26, onde o time de Los Angeles é um dos candidatos do Oeste ao título. Vale lembrar que a franquia teve a quinta melhor campanha da Conferência no ano passado.

O jogador, assim, tem no acordo uma chance de voltar ao elenco do Clippers na NBA. Por enquanto, o time de Los Angeles conta com 14 jogadores sob contrato garantido, além de três two-way. Então, resta ainda uma vaga no plantel, que não foi preenchida. Aliás, a franquia não tem sido ligada a nenhum jogador, até aqui.

Leia mais!

Rumo à 2025/26, inclusive, o Clippers já fez algumas mudanças no elenco da NBA. Os principais reforços, por enquanto, foram Brook Lopez e Bradley Beal, que devem ter vaga na rotação principal.

Além deles, o ala-pivô John Collins e o armador Chris Paul também chegaram ao elenco do Clippers. Ainda assim, o plantel não está completo.

Portanto, Preston busca impressionar o Clippers na pré-temporada da NBA. Assim, o jogador de 26 anos pode conseguir um contrato garantido em 2025/26, ganhando uma nova chance de jogar da liga dos EUA.

Por fim, em 21 jogos na NBA, entre Clippers e Utah Jazz, Preston teve médias de 2.5 pontos, duas assistências e 1.9 rebote em 14 jogos, sendo nenhum deles como titular.

