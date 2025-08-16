Após troca, Nets vai dispensar jogadores na NBA

O Brooklyn Nets fechou uma troca para receber Haywood Highsmith do Miami Heat na agência livre da NBA, mas ainda precisa dispensar alguns jogadores. Apesar de contar com espaço em folha, o time terá de abrir mão de pelo menos três atletas. Isso porque no momento, o Nets está acima do limite de 15 para a fase regular.

Por enquanto o Nets conta com 19 jogadores no total, sendo dois deles two-way. Ou seja, teria de dispensar só outros dois. No entanto, ainda tem Cam Thomas para assinar acordo, por mais que ele feche uma oferta qualificatória, com pouco impacto na folha.

Então, no fim das contas, se o Nets não fizer mais nenhuma troca como a dessa sexta-feira (15), vai abrir mão de três jogadores no total. Por enquanto, a direção pensa em fazer uma espécie de “peneira” com aqueles que estão sob contrato expirante na NBA. São sete. Dentre eles, o próprio Haywood Highsmith.

No entanto, o Nets ainda pode ser alvo de outros times da NBA para troca de jogadores. Afinal, é a única equipe ainda com algum espaço em folha e que vem servindo como “parceira” em negociações. Só com os movimentos na atual agência livre, a franquia recebeu duas escolhas de primeira rodada no Draft, além de outras de segunda.

Por ora, o Nets deve seguir trabalhando com a ideia de seguir com os atuais jogadores e, só depois do período de treinos, definir quais vão sair. Entre os mais cotados, estão Tyrese Martin e Drew Timme. Apesar de Timme ter feito bons jogos na reta final da última campanha, a equipe do Brooklyn conta com outras boas opções para o garrafão.

O titular será Nic Claxton mais uma vez, enquanto Day’Ron Sharpe volta como seu principal reserva. Sharpe acertou verbalmente a permanência no elenco do Nets na agência livre da NBA, mas ainda não assinou oficialmente. O mesmo acontece com o ala Ziaire Williams.

A ideia da direção do Nets é assinar nas próximas semanas, mas o time pediu aos dois jogadores para que pudessem esperar enquanto fechava outros negócios. Eles acertaram o mesmo acordo: US$12.9 milhões por dois anos. No entanto, tem uma diferença. Enquanto Day’Ron Sharpe tem contrato garantido para 2026/27, a opção de Williams é da franquia.

Vale lembrar que o Nets não foi aos playoffs da NBA nos últimos dois anos, enquanto passa por uma reformulação em seu elenco após as saídas de Kevin Durant e Kyrie Irving, em 2022/23.

