Novo salário de Austin Reaves no Lakers é conhecido

De acordo com o repórter Jovan Buha, do podcast Buha’s Block, o novo salário de Austin Reaves no Los Angeles Lakers deverá ser de cerca de US$30 milhões anuais. A declaração ocorreu durante uma participação do setorista no canal Spectrum Sports Net. Segundo Buha, Reaves já deixou claro que deseja jogar no Lakers até o fim da carreira.

“As pessoas na liga estão apostando que Austin Reaves vai ganhar em torno de US$30 milhões no próximo contrato, seja com o Lakers ou com outro time. Espero que ele acerte uma renovação de contrato de múltiplos anos. E acho que essa é uma jogada inteligente por parte da franquia de Los Angeles. Ele quer ser um Laker por toda a carreira”.

“Acho que Austin é mais um jogador de US$30-35 milhões por ano. Se você olhar para alguns caras nessa faixa salarial, como Immanuel Quickley (US$32,5 milhões anuais) ou Tyler Herro (US$30 milhões anuais), por exemplo, acho que Austin se encaixa facilmente nessa categoria. Ele é até melhor do que muitos jogadores nessa faixa salarial”, disse Buha.

Há dois meses, Austin Reaves recusou uma oferta de extensão de contrato com o Lakers, que lhe renderia um salário anual de aproximadamente US$22 milhões. A proposta de US$89,2 milhões por quatro temporadas é o valor máximo que a franquia pode oferecer neste momento.

Desse modo, o jogador de 27 anos decidiu esperar para firmar um novo vínculo. Afinal, na offseason do ano que vem, ele poderá assinar um novo vínculo de US$246,7 milhões por cinco temporadas com o time de Los Angeles. Outra opção seria um acordo de até US$182,9 milhões por quatro anos, mas com outra equipe da NBA.

Titular indiscutível do Lakers, Austin Reaves tem contrato garantido com o time até o final da próxima temporada, quando vai receber um salário de US$13,9 milhões. Além disso, ele possui uma player option de US$14,9 milhões para 2026/27. Caso abra mão do último ano de vínculo, o que é provável, ele testaria o mercado. Assim, Reaves se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer time da liga a partir de julho de 2026.

No entanto, Reaves não se vê fora do Lakers. Em Los Angeles há quatro anos, o ala-armador se consolidou como um dos principais jogadores do time. Em 2024/25, o camisa 15 fez seus melhores números na NBA: 20,2 pontos, 5,8 assistências e 4,5 rebotes. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três.

“Quero jogar minha carreira inteira no Lakers. Amo estar em Los Angeles. Amo os fãs, o clima, o golfe. E, claro, o Lakers é a melhor franquia da NBA”, afirmou Reaves.

