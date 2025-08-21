Boletim de rumores e trocas da NBA (21/08/2025)

Bem-vindo à edição de 21 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Timberwolves “passa” veteranos para manter Bones Hyland

Já não é segredo nos bastidores da liga que o Minnesota Timberwolves vai renovar o vínculo com Bones Hyland para a próxima temporada. Mas a decisão de manter o ala-armador no elenco foi mais amplo do que se pensava. E, aliás, incluiu atletas com mais renome do que o jovem. Segundo Jon Krawczynski, do site The Athletic, a franquia estudou vários veteranos para ficar com essa vaga.

O repórter apurou que a equipe “sondou” nomes como Malcolm Brogdon e Cameron Payne, por exemplo. Outro jogador que até esteve em discussão foi Landry Shamet. O time bateu o martelo, no entanto, com Hyland. “Bones é quem vai ficar com essa vaga. Eu acho que só devem confirmar o acerto em setembro, mas a decisão já está tomada dentro da organização”, cravou Krawczynski.

Heat pode buscar reforços de garrafão por meio de troca

O torcedor do Miami Heat, a princípio, não gostou da notícia de que Dru Smith teve o seu contrato renovado. Não foi um protesto ao armador, mas à construção do elenco e falta de um pivô reserva mais físico. Esse atleta ainda poderá vir, mas não vai ser pela agência livre. De acordo com Barry Jackson, do jornal Miami Herald, a possibilidade de trazer um reforço de garrafão – se trazer – é via troca.

Isso não quer dizer, no entanto, que pivôs não foram sondados antes da renovação com Smith. Jackson confirmou que Kai Jones, por exemplo, passou quatro dias em Miami fazendo treinos para o time. Outro nome que chegou a ser sondado foi Trey Lyles. A conclusão, por fim, foi que a melhor opção seria trazer um pivô de mais renome.

MVP da Copa Asiática de Seleções, ala mira retorno à NBA

A Austrália foi campeã da Copa Asiática de Seleções da FIBA com a ajuda de um nome conhecido da NBA. O ala Jaylin Galloway foi o destaque do time australiano e, com isso, acabou eleito MVP da competição. O ex-atleta do Milwaukee Bucks tem contrato com o Sydney Kings no momento, mas o seu plano é voltar aos EUA em breve.

“O próximo passo da minha carreira é retornar à NBA. Esse período com a seleção não foi fácil, mas tem sido importante para recolocar o meu foco no lugar. Brian [Goorjian, técnico da Austrália] está me ajudando muito a crescer como jogador de basquete. O meu objetivo de agora em diante, então, é voltar para lá”, contou Galloway.

Jornalista dá “dica” para acordo entre Warriors e Kuminga

A novela da agência livre de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors se arrasta para o segundo mês sem solução. O time se mantém firme com uma proposta de duas temporadas, enquanto recusa ofertas de troca de interessados. O ala-pivô não gosta e, com isso, o impasse continua. Então, o que fazer? A jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, tem uma solução simples para tentar avançar o acordo entre as partes.

“Eu acho que Jonathan vai ficar no Warriors, mas a questão segue em aberto. Creio que a solução fácil seria Golden State incluir mais um ano a sua oferta de contrato. Duas temporadas e mais um ano opcional, a princípio, daria um pouco mais de controle e salário garantido para o jogador. E ainda acho que a franquia o vê como uma peça importante para o futuro”, explicou a jornalista.

Kuminga, de 22 anos, disputou as primeiras quatro temporadas da carreira no Warriors com espaço instável na rotação. Ele disputou 47 jogos na última temporada, enquanto anotou 15,3 pontos e 4,6 rebotes em média.

Em transição

– O veterano Bryn Forbes, para começar, vai jogar no basquete europeu pela primeira vez. O ex-armador do San Antonio Spurs fechou contrato para atuar pelos gregos do Aris Thessaloniki na próxima temporada.

– Lester Quiñones, por sua vez, é o novo reforço do Orlando Magic para o período de treinos e preparação. O ala-armador assinou um vínculo de exibição com a franquia e, com isso, vai disputar uma vaga no elenco durante a pré-temporada.

– Enquanto isso, Juan Toscano-Anderson é outro ex-jogador do Warriors que está de time novo. Os detalhes do acordo não foram revelados, mas o campeão da NBA já é reforço confirmado dos italianos do Pallacanestro Trieste.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 21/08, você lembra de Shaquille Harrison? Pois o ex-armador do Chicago Bulls renovou contrato com os franceses do ASVEL até o ano que vem.

