Jalen McDaniels fecha contrato com o Pelicans

Zion Williamson tem um novo companheiro de time, no mínimo, até o início da próxima temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, o New Orleans Pelicans apalavrou um contrato com Jalen McDaniels. Apesar de não haver uma confirmação oficial, o acordo deve ser não garantido para a disputa dos treinos e amistosos de preparação.

O jogador de 27 anos, a princípio, chega para competir pela vaga final efetiva no elenco para a próxima campanha. É esperado que a franquia contrate mais um ou dois atletas para disputarem o espaço. Não há informação, por enquanto, sobre outros nomes que podem ser alvos do time da Louisiana no mercado.

Especulava-se nos últimos dias que a prioridade do Pelicans na agência livre, antes de tudo, era contratar mais um ala. Afinal, o único reserva de ofício para Herbert Jones dentro do elenco é Saddiq Bey. Bey chegou à equipe em uma troca recém-fechada e não disputou a última temporada por causa de uma grave lesão no joelho.

McDaniels foi selecionado no fim da segunda rodada do draft de 2019. Ele teve um bom início de carreira pelo Charlotte Hornets, em particular. Mas, depois de deixar o time da Carolina do Norte, nunca mais se firmou por onde passou. Em 252 jogos disputados na NBA, o ala registra médias de 6,7 pontos e 3,3 rebotes.

Sem trocas

O contrato acertado com Jalen McDaniels, a princípio, não projeta mudar o futuro do Pelicans. Dá indícios, no entanto, sobre os planos imediatos. Começar a preencher o elenco com vínculos não garantidos aponta que o time não planeja mais trocas. Afinal, times mantêm vagas abertas no elenco enquanto tem negociações em andamento.

No início da offseason, houve rumores de que o time estava mais aberto do que nunca a trocar Williamson. Mas tudo não passou de boato mesmo. A chegada de Joe Dumars para a gestão de basquete, em particular, motivava essas especulações. Um dirigente da franquia, no entanto, confirmou que isso nunca esteve em pauta.

“Zion ainda é a nossa referência. Se não fosse, afinal, nós já o teríamos dispensado sem custos por seu contrato não garantido e recomeçado do zero. Mas nós confiamos nele. Queremos que isso funcione, assim como ele. Essa parceria ainda não alcançou o seu melhor momento”, garantiu o executivo anônimo, ao site Spotrac.

Última temporada

Para Jalen McDaniels, o contrato com o Pelicans pode sinalizar um recomeço na carreira na NBA. É a sua chance, em síntese, de recuperar espaço. Ele só disputou quatro jogos na temporada passada da liga, pelo Washington Wizards. Estava em um contrato de dez dias e, por isso, somou só sete minutos de ação na passagem.

O ala passou a maior parte da campanha na G League, enquanto atuava pelo Capital City Go-Go. Ele esteve em 30 partidas do time, anotando 13,8 pontos, 7,3 rebotes e 2,5 assistências. Além disso, converteu quase 38% dos seus arremessos de longa distância e 82% dos lances livres.

