Brasil define jogadores para Copa América de Basquete

O Brasil definiu os 12 jogadores que vão representar o país na disputa da Copa América de Basquete 2025. O torneio vai ocorrer entre os dias 22 e 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua. A seleção vai em busca do quinto título continental. Afinal, o Brasil conquistou a medalha de ouro em 1984, 1988, 2005 e 2009.

Dos 13 atletas que estavam a com delegação do Brasil, um teve que ser cortado pelo técnico Aleksandar Petrovic. Ou seja, está fora da Copa América de Basquete. O ala Léo Meindl ainda se recupera de uma lesão no músculo reto abdominal e, por isso, desfalca a seleção. No entanto, o jogador permanece com o grupo em Manágua para o tratamento da lesão.

Então, dos 12 atletas que vão para a Copa América, seis estiveram nas Olimpíadas de 2024. Os destaques da seleção são Bruno Caboclo e Yago. Além deles, Georginho, Lucas Dias, Mãozinha e Vitor Benite estiveram em Paris. Portanto, são jogadores de confiança do treinador croata.

Além de Léo Meind, o Brasil terá outros desfalques importantes para a Copa América de Basquete. Afinal, Didi Louzada e Gui Santos pediram dispensa por motivos pessoais. Desse modo, a seleção estará sem os três principais alas da rotação de Petrovic. Com isso, Gui Deodato e jovem Reynan terão espaço no time.

O Brasil é o atual vice-campeão da Copa América de Basquete. Em 2022, a competição ocorreu em Recife. Na final, a Argentina venceu a seleção brasileira por 75 a 73.

Já os maiores campeões do torneio são os EUA, com sete conquistas. Para a edição deste ano, no entanto, os estadunidenses não terão força máxima. Afinal, os grandes astros da NBA estão de férias. Desse modo, uma seleção alternativa, com jogadores pouco conhecidos, vão representar o país no torneio continental.

Antes da Copa América, o Brasil venceu os dois amistosos que disputou. Assim, atropelou a Argentina por 89 a 65 e bateu o Uruguai por 86 a 77. De acordo com o ranking da FIBA, a seleção brasileira é a favorita ao título continental deste ano. EUA, Canadá, Porto Rico e República Dominicana fecham, nessa ordem, o top 5 de melhores times da competição.

Por fim, vale dizer que a Copa América 2025 terá a transmissão da ESPN e do Disney+ para o Brasil.

Elenco do Brasil para a Copa América de Basquete

Armadores

Yago (Estrela Vermelha-Sérvia)

Alexey Borges (Flamengo)

Caio Pacheco (Coruña-Espanha)

Georginho (Sesi Franca)

Alas

Vítor Benite (Baloncesto Sevilla-Espanha)

Gui Deodato (Flamengo)

Reynan (Pinheiros)

Pivôs

Bruno Caboclo (Hapoel Tel Aviv-Israel)

Lucas Dias (Sesi Franca)

Mãozinha Pereira (Manisa Basket-Turquia)

Nathan Mariano (agente livre)

Ruan Miranda (Flamengo)

Jogos do Brasil na fase de grupos

23/08: Brasil x Uruguai – 16h10 (ESPN 2)

24/08: Brasil x Bahamas – 18h40 (ESPN 4)

26/08: Brasil x EUA – 22h10 (ESPN 4)

Formato e grupos da Copa América

A competição será dividida em três grupos. Durante a fase de classificação, cada equipe jogará contra as outras seleções de seu grupo. As duas melhores de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final. Assim, as oito equipes serão classificadas de 1 a 8, de acordo com a posição final na fase de grupos.

Além disso, os vencedores das quartas de final seguirão para as semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo pela medalha de ouro. Em contrapartida, as derrotadas competirão pelo bronze.

A: Brasil, Uruguai, Bahamas e EUA

B: Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá

C: Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia

