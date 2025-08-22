Copa América de basquete 2025: confira as equipes e onde assistir

O Jumper Brasil preparou um guia da Copa América de basquete 2025, com informações sobre as seleções participantes e onde assistir aos jogos. A 20ª edição do torneio terá início nesta sexta-feira (22) e vai até o dia 31 do mesmo mês. Neste ano, a competição vai ocorrer em Manágua, na Nicarágua. A Copa América marca o início do ciclo olímpico Los Angeles 2028.

São 12 seleções, divididas em três grupos com quatro equipes cada. Na fase de classificação da Copa América, então, cada time jogará contra as outras seleções de seu grupo. As duas melhores de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam às quartas de final. Assim, as oito equipes serão classificadas de 1 a 8, de acordo com a posição final na fase de grupos.

Além disso, os vencedores das quartas seguirão para as semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo pela medalha de ouro. Já as derrotadas competirão pelo bronze. O Brasil, por sua vez, busca o quinto título do torneio, já que levou o ouro em 1984, 1988, 2005 e 2009.

Na última edição da Copa América de basquete, que ocorreu em 2022, no Recife, a Argentina bateu o Brasil na final por 75 a 73. Mas os maiores campeões do torneio são os EUA, com sete conquistas. Para a edição deste ano, os estadunidenses não terão força máxima. Afinal, os grandes astros da NBA estão de férias. Desse modo, uma seleção alternativa, com jogadores pouco conhecidos, vão representar o país no torneio continental.

Quanto ao Brasil, o técnico Aleksandar Petrovic convocou seis atletas que disputaram as Olimpíadas de 2024. Os destaques são Bruno Caboclo e Yago. Além deles, Georginho, Lucas Dias, Mãozinha e Vitor Benite estiveram em Paris. No entanto, a seleção terá dois desfalques para a Copa América de basquete 2025, pois Didi Louzada e Gui Santos pediram dispensa por motivos pessoais.

Grupos da Copa América 2025

A: Brasil, Uruguai, Bahamas e EUA

B: Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá

C: Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia

Elenco do Brasil

Armadores: Yago, Alexey Borges, Caio Pacheco e Georginho

Alas: Vítor Benite, Gui Deodato e Reynan

Pivôs: Bruno Caboclo, Lucas Dias, Mãozinha, Nathan Mariano e Ruan Miranda

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América

23/08: Brasil x Uruguai – 16h10

24/08: Brasil x Bahamas – 18h40

26/08: Brasil x EUA – 22h10

Onde assistir à Copa América de Basquete 2025

Onde assistir: canais ESPN e Disney+

Datas: 22 a 31/08

País-sede: Nicarágua

