NBA: Bulls define data para aposentar camisa de Derrick Rose

O Chicago Bulls anunciou, nesta quinta-feira (21), a data da cerimônia de aposentadoria da camisa 1 de Derrick Rose na próxima temporada da NBA. De acordo com a franquia, o evento vai ocorrer no dia 24 de janeiro. Na ocasião, o Bulls vai enfrentar o Boston Celtics, no United Center. Desse modo, a homenagem ao ex-armador, que nasceu em Chicago, será feita após o duelo.

Continua após a publicidade

“Nenhum jogador jamais usará a nossa camisa 1 novamente. D-Rose receberá homenagens durante toda a temporada da NBA. Inclusive, em quatro datas de jogos, bonecos colecionáveis dele serão distribuídos na entrada do United Center, enquanto durarem os estoques”, informou a franquia.

Segundo o Bulls, os quatro bonecos representam diferentes monentos da carreira de Derrick Rose na equipe. Por exemplo, no dia 4 de novembro, contra o Philadelphia 76ers, os bonecos farão alusão ao “Novato do ano”, prêmio que o armador conquistou em 2009. Já no dia 17 de dezembro, contra o Cleveland Cavaliers, a representação será da “Máscara Facial” que Rose utilizou na temporada 2015/16, quando sofreu uma fratura no osso orbital do olho esquerdo.

Continua após a publicidade

Já no dia 22 de fevereiro, diante do New York Knicks, o Bulls vai homenagear Derrick Rose com o boneco “MVP da NBA”, que ele conquistou em 2011. O armador, aliás, continua sendo o mais jovem (22 anos) a receber o prêmio na história da liga. E, por fim, em 19 de março, novamente contra o Cavs, os bonecos farão alusão à “Camisa Verde” que Rose e o time de Chicago utilizaram em dois jogos na temporada 2010/11.

Leia mais!

Ídolo no Bulls, Derrick Rose encerrou a carreira antes do início da temporada 2024/25 da NBA, aos 35 anos. “Sabendo que dei tudo de mim para o jogo, estou tranquilo com minha decisão. O basquete foi apenas o começo para mim. Mas agora, o importante é que eu cuide de minha família. Eles merecem isso”.

Continua após a publicidade

Em 723 jogos na NBA, Rose teve médias de 17,4 pontos e 5,2 assistências, em cerca de 30 minutos por partida. Mas na temporada de MVP, registrou médias de 25 pontos e 7,7 assistências, enquanto o Bulls liderou a liga com 62 vitórias. Com seu estilo de jogo explosivo, Rose fez sucesso rapidamente na liga. Assim foi eleito três vezes All-Star e uma para o time ideal da NBA.

No entanto, uma grave lesão no joelho nos playoffs de 2012 mudou sua carreira para sempre. Apesar de tentar jogar em alto nível na NBA, Derrick Rose jamais retomou o seu melhor basquete da época de Bulls. O ex-armador ainda teve passagens por outras cinco equipes: Cavaliers, Knicks, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

Continua após a publicidade

Primeira escolha do Draft de 2008, Rose disputou 406 jogos pelo Bulls em sete temporadas. Suas médias por Chicago foram de 19,7 pontos e 6,2 assistências. No entanto, sob a liderança do armador, o time não chegou às finais da NBA. O melhor resultado foi em 2011, quando o Bulls foi vice-campeão do Leste, após perder a decisão da conferência para o Miami Heat.

Por fim, Rose será o sexto jogador a ter a camisa aposentada pelo Bulls. Antes dele, a franquia homenageou Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33) e Bill Russell (6).

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA