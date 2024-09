MVP da NBA, Derrick Rose anuncia aposentadoria

MVP da temporada 2011, o armador Derrick Rose anunciou sua aposentadoria da NBA. Aos 35 anos, Rose estava no Memphis Grizzlies até a última temporada, mas entrou em acordo para uma dispensa na última semana. Ele mesmo fez o anúncio em suas redes sociais.

Apesar de alguns times terem entrado em contato com Rose recentemente, ele afirmou que sua decisão de deixar a NBA foi tranquila.

“Sabendo que dei tudo de mim para o jogo, estou tranquilo com minha decisão”, afirmou Derrick Rose aos jornalistas Malika Andrews e Tim MacMahon, da ESPN. “O basquete foi apenas o começo para mim. Mas, agora, o importante é que eu cuide de minha família. Eles merecem isso”.

Mas para anunciar sua aposentadoria da NBA, Derrick Rose, dono do MVP de 2011, o fez de forma um tanto diferente. Ele divulgou em jornais das cidades onde atuou na liga. Ou seja, Chicago, Cleveland, New York, Minneapolis, Detroit e Memphis. Em sua rede social, ele aparece segurando a publicação.

Em 723 jogos, ele registrou médias de 17.4 pontos, 5.2 assistências e 3.2 rebotes em cerca de 30 minutos por noite.

Vencedor do prêmio de Calouro do Ano em 2008/09, ele foi para o All-Star Game em três edições consecutivas. Então, em 2011, tornou-se o jogador mais jovem a ser MVP da NBA, aos 22 anos. Na época, ele registrou médias de 25.0 pontos e 7.7 assistências, enquanto o Chicago Bulls liderou a liga com 62 vitórias e 20 derrotas.

No entanto, uma grave lesão no joelho nos playoffs de 2012 mudou sua carreira para sempre. Apesar de tentar jogar em alto nível, Derrick Rose jamais conseguiu atingir seu melhor basquete. Mas mesmo assim, tentou.

Antes da temporada 2016/17, o Bulls trocou o jogador para o New York Knicks. Mas sua reação acabou sendo filmada. Isso porque ele fazia uma gravação para a divulgação de uma marca. É uma das cenas mais tristes envolvendo um jogador de basquete, pois ele não esperava deixar Chicago.

Mas a aposentadoria é uma surpresa.

Rose confirmou em abril que não iria deixar a NBA. De acordo com ele, já havia conversado sobre seu papel para a próxima temporada com o GM Zach Kleiman e o técnico Taylor Jenkins. Desse modo, se preparava para jogar sua 18a temporada com a franquia de Memphis.

“Sim, estou voltando”, afirmou Rose para o jornal Memphis Commercial-Appeal. “Falei com Zach. Além disso, falei com o treinador… Nesta offseason, tudo será sobre me esforçar na reabilitação e treinos”.

Antes do Grizzlies, Derrick Rose já havia sofrido diversas vezes com lesões, fazendo com que fosse de MVP para um jogador de final de rotação lentamente. O armador entrou na NBA ao ser selecionado na primeira escolha do Draft de 2008 pelo Chicago Bulls. Ele rapidamente fez sucesso na liga com seu estilo de jogo explosivo.

