Novo dono do Celtics dá sinais de tank na NBA

O novo dono do Boston Celtics assumiu o time já para a próxima temporada da NBA, mas deu sinais de que 2025/26 pode mesmo ser uma campanha de tank. Ou seja, não deve lutar por vitórias. Bill Chisholm afirmou que o objetivo da franquia é sempre o título. No entanto, é certo que isso não deve acontecer antes de 2026/27.

Afinal, o Celtics não tem mais o mesmo elenco que venceu o título de 2023/24 da NBA. Com as trocas que o time fez na agência livre, as expectativas para a próxima campanha baixaram muito. Pode até não ser um tank de verdade, mas um “ano sabático”.

Sem Jayson Tatum, não faria sentido para o dono do Celtics pagar multas pesadas que a liga impõe aos times que passam do segundo nível de taxas. Então, com as três trocas, a franquia ainda está acima do primeiro nível. Portanto, mais alguma deve acontecer até antes do início da próxima campanha.

De acordo com Chisholm, o Celtics está pronto para encarar o que for preciso para voltar a ser campeão da NBA. E em breve.

“Ficar em segundo não é o nosso objetivo e nem é aceitável”, disse. “Nós queremos vencer títulos. O antigo dono venceu dois e nós vamos ganhar muitos outros na NBA. Nós vamos ajudar a isso acontecer”.

Ou seja, se a nova direção sabe que não tem um elenco bom o bastante para fazer o Celtics campeão da NBA em 2025/26. Portanto, eles vão preparar tudo para que isso aconteça o mais rápido possível, já com Tatum de volta às quadras.

A venda, em março deste ano, fez o Celtics bater o recorde não só na NBA, mas em todos os esportes nos EUA. Por US$6.1 bilhões, Chisholm adquiriu o time de Massachusetts para recolocar a equipe nos rumos das vitórias. Não vai acontecer de imediato, mas a ideia é pagar multas, desde que tenha chances reais de título.

Por isso, o Celtics trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, dando ao novo dono espaço para criar alternativas, mesmo que via tank para voltar a ser campeão da NBA. Então, ter um elenco mais fraco na próxima campanha, deixa o time de Boston com condições reais de ter uma ótima escolha no próximo Draft.

Ano sabático

Como o Celtics possui a própria pick, o caminho “mais curto” é o tank. Ou, como queira, o “ano sabático”. Claro que com um Leste mais fraco, o time poderia ir aos playoffs, mesmo que via play-in. Mas não vale desperdiçar a chance de selecionar um bom jogador em um Draft cheio de talentos.

“Nós tivemos dois anos no máximo, a 100 milhas por hora, então o momento é de recomeçar um pouco, o que é o que o time já está fazendo”, disse Wyc Grousbeck, antigo dono do Celtics. “E nós vamos voltar. De forma muito mais forte, nós vamos voltar”.

Não é que o tank vai definir o que o Celtics vai fazer e virar uma rotina. É uma questão de estratégia, de entender como a NBA é um grande negócio e suas finanças. Então, não deve forçar muito com ninguém, incluindo Derrick White e Payton Pritchard.

Até o pivô Al Horford saiu para dar ao time a chance de ficar longe das multas da liga. Não é uma mudança de direção, mas um atalho. Com o tank, o novo dono do Celtics pode criar ainda mais espaço para a agência livre de 2026 da NBA. Assim, conseguir boas contratações e deixar o elenco mais forte a partir daí.

Enquanto isso, Jaylen Brown pode ter um ano mais leve, sendo poupado, até por conta de uma lesão no joelho, o técnico Joe Mazzulla terá tempo para testar os jogadores mais jovens. Uma espécie de peneira, tudo para brigar por mais títulos depois disso. É sobre dar um passo para trás agora, para dar vários à frente em seguida.

