Blake Griffin: “Cooper Flagg é o calouro mais completo em anos”

Blake Griffin rasgou elogios ao jovem Cooper Flagg. O ex-jogador, que foi a primeira escolha do Draft de 2009, entende a pressão sentida pelo ala do Dallas Mavericks. No entanto, o antigo astro do Los Angeles Clippers acredita que o calouro terá facilidade na NBA por ser um atleta completo.

“Eu acho que Flagg é o jogador mais completo que vimos entrar na NBA nos últimos anos”, disse Blake Griffin. “Não estou dizendo que ele não tem espaço para crescer. Afinal, ele tem muito teto para isso. Mas ele já passa, arremessa, defende e pega rebotes. Parece ser um ótimo colega de equipe. Então, qual seria o ponto fraco dele?”.

Cooper Flagg foi a primeira escolha do Draft da NBA em 2025. A escolha do Mavs foi resultado de um ano espetacular que o jovem teve pela Universidade de Duke. Pela equipe, ele teve médias de 19.2 pontos, 7.5 rebotes, 4.2 assistências, 1.4 roubo de bola, 1.4 toco e acertou 38.5% dos arremessos de três. Desse modo, foi eleito o Jogador do Ano na NCAA.

Por enquanto, ele não teve a estreia oficial pelo Mavericks. Cooper Flagg, no entanto, já pôde mostrar do que é capaz na Summer League. Em dois jogos, o jovem teve médias de 20.5 pontos, cinco rebotes, 2.5 assistências e 1.5 roubo de bola.

As expectativas em torno dele no Dallas Mavericks, desse modo, são as melhores. Até aqui, o técnico Jason Kidd até pensa em usar o jovem como armador na próxima temporada. Assim, uma função que ele nunca teve durante a carreira. Diante do cenário em Dallas, Blake Griffin está animado com o futuro de Cooper Flagg.

“Eu adoro que ele esteja em Dallas. Acho que é um elenco muito sólido ao redor dele. A maioria das primeiras escolhas vai para times que não vinham bem. Então, estou animado para ver o início da jornada dele na NBA“, concluiu Blake Griffin.

A estreia de Cooper Flagg no Dallas Mavericks está prevista para 22 de outubro. O duelo será contra o San Antonio Spurs, a partir de 22h30 (horário de Brasília). Por enquanto, o técnico Kidd não confirmou se de fato ele será o armador titular no início da fase regular. Ainda assim, é provável que o jovem estreie no quinteto inicial no elenco de Dallas.

