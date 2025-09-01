Michael Porter: “Stephen Curry é o único melhor que eu de três”

Michael Porter Jr fez uma comparação ousada com Stephen Curry. De acordo com o reforço do Brooklyn Nets, ele está atrás apenas do ídolo do Golden State Warriors quando assunto é arremesso de três pontos. Desse modo, à frente de nomes como Klay Thompson, Buddy Hield, Damian Lillard e James Harden.

“Stephen Curry é o único que digo que é elite e arremessa melhor do que eu”, disse Porter, em live. “Tem caras que estão no mesmo nível. Acho que Thompson, Kevin Durant… Se eu entrar na academia, Duncan Robinson também consegue arremessar comigo. No entanto, acho que Curry é o único que é claramente melhor arremessador”.

Michael Porter Jr de fato é reconhecido pelo arremesso do perímetro. Em seis anos com o Denver Nuggets, ele sempre teve como ponto forte a longa distância, com média de 2.4 acertos de três por jogo na carreira. No entanto, aparece atrás de diversos nomes da liga quando se compara os números.

Desde 2019/20, quando entrou na NBA, Porter não está sequer entre os 25 jogadores que mais acertaram cestas de três. O líder é justamente Stephen Curry, com 1.575, de acordo com o site StatMuse. No top-3, ainda estão Buddy Hield (1.525) e Jayson Tatum (1.325). Porter, por sua vez, converteu 843, atrás de nomes que ele sequer comentou na live, como Tyler Herro (984), D’Angelo Russell (987) e Luka Doncic (1.210).

Os acertos, claro, são relativos. Às vezes, um jogador comprava o talento como arremessador na NBA pelo aproveitamento, em vez da quantidade convertida. No entanto, Michael Porter também não é um dos líderes em taxa de acerto. Desde 2019/20, ele converteu 40.6%, sendo apenas o 19º no quesito.

A comparação de Michael Porter com Stephen Curry, portanto, pegou muitos de surpresa. Ainda assim, o ala vai ter uma nova chance para mostrar que é capaz de estar entre os grandes. Após seis anos no Nuggets, ele foi trocado para o Brooklyn Nets, sob a expectativa de assumir o status de estrela no time de New York.

“Eu estou bem empolgado para o próximo capítulo da minha carreira em Brooklyn, pois sinto que bati em um teto em Denver. Já tinha chegado ao limite na função que tinha. Sou agradecido demais pela forma como jogamos lá porque vencemos um título. Porém, ao mesmo tempo, sinto que não tinha mais como crescer ali. Por isso, estou animado pelo que posso fazer”, contou Michael Porter.

