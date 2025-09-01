Novo jogador do Heat faz marca histórica no EuroBasket

Um novo jogador do Miami Heat atingiu uma marca histórica no EuroBasket. O ala Simone Fontecchio marcou 39 pontos para liderar a vitória da Itália sobre a Bósnia, no domingo (31), por 96 a 79. Desse modo, quebrou o recorde de pontuação do país em todos os tempos no torneio.

Simone Fontecchio teve uma atuação ofensiva quase impecável. Além dos 39 pontos, ele acertou 13 de 20 nos arremessos de quadra, sendo sete de dez nas bolas de três. Além disso, o ala do Heat conseguiu a marca de oito rebotes e três assistências, a melhor atuação dele no EuroBasket.

Os 39 pontos do jogador do Miami Heat representam um recorde da Itália no EuroBasket. Isso porque nenhum atleta na história do país havia conseguido uma pontuação tão expressiva. A marca, até então, era de Andrea Bargnani, que havia feito 36 pontos em 2011 contra a Letônia.

A marca de Fontecchio representou a volta por cima do ala no EuroBasket. Um dos principais nomes da Itália, ele não vinha bem no torneio. Na estreia, por exemplo, ele acertou apenas uma de 11 tentativas na derrota para a Grécia. Vale lembrar que Bargnani foi a primeira pick do Draft de 2006 da NBA.

“Eu não estava feliz com as minhas atuações, mas sabia que em algum momento as coisas iriam dar certo”, afirmou o jogador do Heat. “Então, eu não fiquei me preocupando tanto com isso, só um pouco irritado. Porém, é algo que faz parte da vida. Você não pode sempre marcar 40 ou 20 pontos em todas as partidas”.

A marca do jogador do Heat deu a Itália a segunda vitória no EuroBasket. Desse modo, a seleção italiana empatou com a Espanha na chave. O líder, por enquanto, é a Grécia, que está invicta com três vitórias em três jogos. O próximo jogo dos italianos será contra os espanhóis. Desse modo, quem vencer, pode confirmar a segunda posição na tabela.

Após o EuroBasket, Fontecchio volta à atenção ao Heat. O ala italiano é um dos reforços do time de Miami para 2025/26 na NBA. Após passar o final do último ano no Detroit Pistons, ele fez parte da troca que enviou Duncan Robinson à equipe de Michigan. Desse modo, será o seu terceiro time na liga dos EUA.

O jogador, inclusive, não tinha garantias de que ficaria no Heat até poucos dias atrás. Isso porque o time cogitava dispensá-lo por conta do teto salarial, de acordo com Ira Winderman, do jornal South Florida Sun Sentinel. No entanto, o prazo para rescisão era até 29 de agosto, o que não aconteceu. Portanto, o italiano fará parte do elenco de Miami para a próxima fase regular da NBA.

