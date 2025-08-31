Klay Thompson elege jogador mais difícil que já marcou na NBA

Qual foi o jogador mais difícil que Klay Thompson marcou na NBA? Não é uma pergunta simples, pois o astro já disputou quase 900 jogos em 12 temporadas na liga. Às vezes, com a missão de estar em cima do melhor atleta do perímetro adversário. Mas, apesar do grande número de opções, o veterano tem a resposta na ponta da língua.

“Kyrie Irving é o atleta mais duro que tive que marcar em minha vida. Nós entramos juntos na liga, no mesmo draft, em 2011. Então, mesmo antes de chegarmos aqui, eu sempre tive um grande respeito por ele. Está no mesmo nível de LeBron James para mim, pois não tem pontos fracos em seu jogo”, elogiou o ala-armador.

A escolha de Thompson, a princípio, não deixa de ser parcial. Eles atuam juntos desde o início da última temporada, como atletas do Dallas Mavericks. Além disso, ambos já protagonizaram grandes disputas nos duelos entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. É uma experiência que mudou um pouco a sua perspectiva sobre o craque.

“É incrível ser companheiro de Kyrie porque podemos conversar sobre muitas coisas que já vivemos dessa liga. Tivemos grandes batalhas, certamente, um contra o outro. E nós estamos juntos, por fim. Tentando adicionar um último capítulo aos nossos legados em quadra”, contou o jogador de 35 anos.

Clima de campeão

Klay Thompson nunca foi um jogador marcado problemas ou polêmicas na NBA. Por isso, não surpreende a resposta indicando um colega de time. Dentro das paredes da equipe, no entanto, ele admite que nem sempre foi um gentleman. Ele vai brigar com colegas de Mavericks, se for necessário, pois o fez até no multicampeão Warriors.

“É claro que tivemos muitas brigas em Golden State. Houve muitas ofensas e, por isso, magoamos uns aos outros. Mas todos sabemos que só queríamos vencer. E, assim que alça um banner de campeão, você olha para trás e vê todos como irmãos. É uma parte da convivência, em síntese. E você fica melhor com isso”, revelou o veterano.

Para Thompson, então, o sucesso do Warriors esteve na forma como o elenco sempre soube encarar os problemas de frente. “Tive algumas discussões fortes com Stephen Curry, Draymond Green e até com o técnico. Mas éramos homens o bastante para deixar tudo em quadra e sermos profissionais no esporte”, resumiu.

Pós-carreira

Não é segredo para ninguém que Klay Thompson se aproxima do fim como jogador da NBA. É verdade que o seu estilo de jogo pode ser muito “sustentável”, pois sempre foi um especialista em arremessos. Mas a tendência é que a aposentadoria esteja logo ali. Então, o que fazer depois? O astro ainda não definiu, mas revelou que cogita uma opção interessante.

“Eu jogaria no ‘Big 3’, em particular, porque amo a cesta de quatro pontos. É uma coisa que me deixa empolgado. Mas, antes de atuar lá, o que quero mesmo é ver a liga ficar mais internacional. Seria bem legal sair em uma turnê pela Ásia, por exemplo. Aposto que todos os jogadores, aliás, adorariam isso”, concluiu o ídolo do Warriors.

