Klay Thompson analisa primeira temporada pelo Mavericks

Após conquistar quatro títulos no Golden State Warriors, Klay Thompson foi para o Dallas Mavericks na atual temporada. O objetivo do veterano era brigar pelo seu quinto campeonato ao lado de Luka Doncic e Kyrie Irving. Mas sua primeira campanha na equipe foi muito mais conturbada do que ele imaginava, com o time terminando na décima colocação.

Mesmo com uma campanha marcada por lesões e a troca bombástica de Luka Doncic, o astro conseguiu ser uma presença confiável na escalação de seu time, jogando 72 partidas, com médias de 14 pontos por jogo. Ele acertou 41,2% dos seus arremessos de quadra e 39,1% dos arremessos de três pontos. Assim, Klay Thompson avaliou sua temporada com “nota B”.

“Minha temporada, individualmente, eu daria nota B”, disse Thompson. “Achei que arremessei a bola decentemente. Foram quase 40% de três pontos. Então, sou muito grato por ter jogado em 72 partidas e ser uma presença consistente na escalação. Isso é algo em que realmente posso confiar.”

O Dallas Mavericks lidou com muitos problemas de falta de jogadores durante essa campanha. Mas Thompson foi sempre uma opção e um bom líder no vestiário, como elogiou o técnico Jason Kidd.

“Achei que o Klay teve uma temporada muito boa para nós”, disse o treinador. “Acho que ele jogou 70 partidas, se não mais (ele jogou 72). Ele arremessou bem, foi um líder no vestiário em todos os momentos que aconteceram. Então, vamos precisar da liderança dele na quarta-feira.”

Seus companheiros de equipe acreditam que a temporada de Klay Thompson foi muito importante para Dallas. Por isso, o Mavericks precisará da experiência e da liderança do astro para disputar o play-in contra o Sacramento Kings.

“Acho que foi muito bom”, disse PJ Washington sobre a primeira temporada regular de Thompson no Mavs. “Só o fato de ele vir para uma nova cidade, uma nova franquia e jogar o seu jogo é bom. Ele é um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Então, ter uma arma dessas no time é ótimo. Afinal, ele chama tanta atenção todas as noites. É um grande jogador. Claro que você quer um cara assim no seu time, em vez do time adversário.”

