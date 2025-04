Mavericks tem prejuízo histórico após troca de Luka Doncic

A polêmica troca de Luka Doncic impacta o Dallas Mavericks não só na quadra, mas também fora dela no campo das finanças. Enviando um dos maiores astros da NBA atual para o Los Angeles Lakers, a franquia já perdeu muito dinheiro nesse ano, mas pode perder ainda mais nos próximos. Um prejuízo histórico pode entrar na conta dos proprietários texanos por conta das decisões do GM Nico Harrison.

A informação é de Tim MacMahon, setorista do time de Dallas para o canal ESPN. De acordo com ele, a decisão de trocar o camisa 77 já está custando caro.

“A projeção é de que a franquia já tenha perdido dezenas de milhões de dólares nesse ano. Afinal, houve uma grande queda de público, queda na venda de produtos e também o rompimento com alguns patrocinadores após o acordo. A quantidade de torcedores que cancelaram seus planos de ingresso para toda a temporada após a troca foi tão grande que o Mavericks precisou pensar em estratégias de reembolso para atrair mais fãs ao ginásio”, afirmou o insider.

Publicidade

Mas isso não é tudo. O artigo revela que a longo prazo, a franquia terá um prejuízo histórico devido a saída de seu principal nome.

“O que as fontes da ESPN dizem é de que as projeções não são nada animadoras. Então, é uma decisão que está custando caro e provavelmente custará ainda mais. Isso pode chegar aos nove dígitos nos próximos anos, o que é terrível do ponto de vista financeiro”, explicou MacMahon.

Publicidade

Leia mais!

O jornalista também citou que a franquia tentou fechar alguns patrocínios exclusivos para o jogo contra o Lakers, que marcou o retorno de Doncic na noite de quarta-feira (9). Muitas dessas marcas também são parceiras do astro esloveno, e o Mavericks tentou promover algumas ações conjuntas.

No entanto, isso foi negado pelo staff do jogador. De acordo com MacMahon, os representantes do camisa 77 afirmaram que agora ele joga por outro time, e que as ações conjuntas não faziam sentido nesse contexto.

A troca bombástica foi uma das mais chocantes da história não só da NBA, mas de todas as grandes ligas esportivas dos EUA. Além da informação do prejuízo financeiro, o Mavericks enfrentou uma realidade poucas vezes vista em toda a liga. Afinal, a torcida chegou a protestar contra os donos e sobretudo contra o GM Nico Harrison, que chegou a receber até ameaças de morte após fechar o acordo.

Publicidade

Para justificar sua decisão, Harrison fez duras críticas ao corpo, hábitos e capacidade de se manter longe das lesões de Luka Doncic. A relação não terminou bem. E pelo visto, o efeito colateral disso deve durar por muitos anos, até mesmo fora das quadras da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA