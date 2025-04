Após troca de Luka Doncic, GM teria futuro incerto no Mavericks

A troca de Luka Doncic pode ameçar o cargo do GM Nico Harrison no Dallas Mavericks. Após o polêmico negócio, o grito “Fora, Nico” começou a tomar conta da arena do Mavs, bem como de eventos por todo o Texas. Assim, segundo Marc Stein, do The Stein Line, o futuro do dirigente é incerto ao fim de 2024/25.

“No dia 1º de fevereiro, Harrison tinha uma aprovação alta entre os fãs do Mavericks. Porém, após a troca de Doncic, o que se espalha por toda a cidade é se ele conseguirá o cargo em meio a tanta insatisfação com sua decisão”, disse Stein.

O jornalista, ainda assim, trata o assunto como uma incógnita. Apesar dos pedidos por parte dos fãs e os resultados pós-trocas, o dono do Mavericks não dá detalhes sobre Harrison em suas aparições. Patrick Dumont, aliás, evita falas em relação à NBA e tem confiado no GM como gestor total das operações de basquete.

Além disso, na única entrevista após a troca de Luka Doncic, o GM do Mavericks apoiou Harrison. Assim, Stein acredita que é pouco provável que o empresário ceda a pressão feita pela torcida nos últimos meses.

“O que se sabe atéa gora: Dumont defendeu Harrison com firmeza naquela única entrevista pós-troca que deu. ‘Confiamos em Nico’, disse ele. Parece exagero, então, imaginar ele aprovando uma troca sugerida pelo GM do Mavericks e depois demitindo-o poucos meses depois apenas para agradar ao público. Ceder a esse tipo de pressão não trará Doncic de volta”, seguiu Stein.

Em meio aos rumores no Mavericks, Doncic volta a Dallas dois meses após a troca. O encontro acontece na quarta-feira (9) no American Airlines Center. Com homenagens previstas, o astro do Los Angeles Lakers deve causar uma pressão ainda maior da torcida no dirigente do Mavericks.

“O canto ‘Fora, Nico’ será mais ouvido mais de uma vez na quarta-feira à noite, quando Doncic voltar ao ginásio do Mavericks pela primeira vez desde o Natal. A indignação e negativismo praticamente não diminuíram nesses últimos dois meses e devem voltar com ainda mais força assim que ele pisar na arena com a camisa do Lakers”, finalizou Stein.

Antes do reencontro com Doncic, o Mavericks ocupa a décima posição do Oeste. Com 38 vitórias e 41 derrotas, o time caminha para confirmar uma vaga no play-in.

