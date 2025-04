Mavericks dá contrato a armador que se destacou na NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Dallas Mavericks acertou um contrato com o armador Brandon Williams na NBA. O acordo, conforme os agentes do jogador, é de dois anos. O valor, porém, não foi informado. Assim, ele disputará o play-in do Oeste caso o time do Texas se classifique.

O armador ganhou destaque pelo Mavericks durante as últimas semanas da temporada. Com contrato two-way, ele teve mais espaço após as lesões que atingiram o elenco de Dallas. Em especial, após a lesão de Kyrie Irving. Assim, desde que substituiu o camisa 11, ele teve médias de 16.6 pontos, 3.4 rebotes e 4.5 assistências.

As boas atuações vieram na quarta temporada do armador na NBA. Aos 25 anos, ele soube abraçar a chance dala pelo Mavericks para garantir o contrato, conforme disse o técnico Jason Kidd.

Publicidade

“É fácil dizer para ter paciência, esperar, que sua vez vai chegar. Às vezes, isso leva semanas, meses. Com a situação que tivemos a temporada toda com lesões, a chance dele veio mais cedo. Então, ele aproveitou por completo e mostrou que pode jogar em alto nível na NBA”, disse o técnico do Mavericks.

Apesar do bom momento, Williams foi cortado do elenco nos últimos quatro jogos. Isso porque, o armador do Mavericks atingiu o limite de 50 jogos na NBA em contrato two-way. Assim, conforme as regras da liga, ele não poderia jogar até ter um contrato garantindo.

Publicidade

Leia mais!

Antes de assinar o acordo, aliás, o armador estava grande pela chance que teve no Mavericks. De acordo com ele, mesmo que não ganhasse um novo acordo, já era grato pela oportunidade.

“Aprendi a jogar com atletas de nível All-Star e contribui para um basquete vencedor. No fim das contas, tudo isso vem com aprendizado, repetição de jogos. É muito diferente de treinar. Então, não vai apenas me ajudar agora, mas também no futuro”, afirmou o armador do Mavericks.

Publicidade

Por fim, a sequência de Williams na NBA era desejada pelos colegas de Mavericks. Após o armador ter atingido o limite de jogos, Klay Thompson defendeu que ele ganhasse um contrato.

“Eu realmente gostaria que ele pudesse continuar com a gente, porque Williams tem sido uma grata surpresa. Afinal, ele deu trouxe uma energia incrível vindo do banco ou até no time titular. É uma pena que ele não possa seguir, porque teve um impacto enorme”, afirmou Thompson.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA