NBA: Donovan Mitchell vira desfalque e preocupa Cavaliers

Donovan Mitchell será desfalque do Cleveland Cavaliers contra o Chicago Bulls na rodada da NBA desta terça-feira (8). O astro torceu o tornozelo na derrota para o Sacramento Kings no último domingo. A princípio, a lesão não parecia grave, já que conseguiu retornar à partida. No entanto, no dia seguinte, a franquia o colocou fora do próximo jogo.

Então, a situação de Donovan Mitchell preocupa o Cavaliers na sequência da NBA. Isso porque restam apenas quatro jogos para o fim da fase regular. Portanto, a lesão do principal astro do time às vésperas dos playoffs, liga o sinal de alerta. Vale lembrar que o jogador perdeu apenas quatro jogos nesta temporada por causa de lesões, incluindo três no mês passado por causa de dores na virilha.

O lance aconteceu no início do terceiro quarto. O ala-armador infiltrou o garrafão e converteu uma bandeja. No fim da jogada, pisou no pé de Keon Ellis, do Kings e ficou no chão se contorcendo de dor. Como resultado, ficou fora do jogo por sete minutos e retornou no fim do período.

Apesar do problema físico, Mitchell terminou a partida e anotou 19 pontos. Entretanto, não foi o suficiente para o Cavaliers vencer. A derrota, aliás, impediu que a equipe garantisse matematicamente o primeiro lugar da Conferência Leste. Resta apenas um triunfo para sacramentar a posição. Afinal, tem quatro vitórias de vantagem para o Boston Celtics, restando quatro jogos.

Após o duelo, Mitchell falou sobre o desejo de terminar em primeiro lugar do Leste. Além disso, o camisa 45 evitou de comentar a gravidade do problema no tornozelo.

“Quero ficar com o primeiro lugar e pensar a partir daí. Se eu jogar ir, eu posso vou. Estava manco depois da primeira descarga de adrenalina, nos primeiros cinco a dez minutos. Mas queria ajudar meu time vencer de qualquer jeito possível. Então, não vou avaliar o futuro até descobrirmos o que é. Vou ser inteligente e saber quando chegar a hora”, disse.

Enquanto isso, o técnico do Cavaliers, Kenny Atkinson, admitiu ter temido uma lesão mais grave da sua estrela. Depois da derrota para o Kings, o comandante falou sobre o estado de Mitchell.

“Na hora eu pensei ‘ótimo, é exatamente disso que não precisamos agora’. Se tivesse incomodando teria que tirá-lo. Temos outros jogos para tentar fechar (ficar em primeiro lugar). Então não precisa ser hoje. Mas ele disse que estava bem e ficou. Imagine que o tornozelo dele esteja ruim e fique fora por algumas semanas. Isso pode acontecer, mas ele voltou e terminou o jogo. Então, essa pode ser a coisa mais positiva da noite”, disse.

Mitchell é o cestinha do Cavaliers na temporada com média de 24 pontos. Além disso, ele é o único jogador da NBA com média de pelo menos 24 pontos em 32 minutos em quadra.

