Com Warriors e Mavericks, veja tudo sobre o play-in da NBA

Golden State Warriors e Dallas Mavericks, dois dos favoritos ao Oeste, vão disputar o play-in da NBA. A partir de terça-feira (15), oito times tentam as últimas duas vagas em cada conferência. Enquanto o Warriors entrou na última rodada da temporada regular dependendo apenas de uma vitória, o Mavs já estava confirmado na repescagem. Mas uma derrota para o Los Angeles Clippers em casa, derrubou Golden State para a disputa do sétimo ou oitavo lugar.

Mas como funciona o play-in da NBA, afinal?

É um formato muito simples. Após os seis primeiros de cada lado (Leste e Oeste) se classificarem aos playoffs, é preciso preencher as últimas duas vagas. Então, do sétimo ao décimo fazem uma disputa por elas. Primeiro, o jogam sétimo e oitavo nas conferências. O vencedor entra na sétima posição, enquanto o perdedor aguarda o vencedor do jogo entre nono e décimo. Desta partida, quem perder está fora. O que vencer pega quem perdeu o primeiro embate. Por fim, vai aos mata-matas quem ganhar como oitavo.

Apenas para ilustrar, veja como serão os jogos.

Terça-feira (15)

1° jogo: (8) Atlanta Hawks x Orlando Magic (7)

2° jogo: (8) Memphis Grizzlies x Golden State Warriors (7)

Quarta-feira (16)

3° jogo: (10) Miami Heat x Chicago Bulls (9)

4° jogo: (10) Dallas Mavericks x Sacramento Kings (9)

Sexta-feira (18)

5° jogo (Leste): Vencedor do jogo 3 x Perdedor do jogo 1

6° jogo (Oeste): Vencedor do jogo 4 x Perdedor do jogo 2

Ou seja, quem perde os jogos 1 e 2 tem uma chance a mais porque foram melhores colocados em suas conferências na NBA entre os times de play-in. Mas aquele que cai nas partidas de quarta-feira, já está fora da temporada. Os que vencerem na terça-feira, entram com o sétimo lugar. Então, na sexta-feira, os que ganharem ficam com a oitava posição. Quem perde no dia 18 está fora.

É fato que Warriors e Mavericks tinham times que poderiam evitar o play-in da NBA. No entanto, o time de San Francisco falhou nos momentos decisivos. Com derrotas três derrotas nos últimos quatro jogos, a equipe perdeu a última vaga do Oeste para o Minnesota Timberwolves. Já o Mavs, com tudo o que aconteceu na troca de Luka Doncic, além das lesões de Anthony Davis e Kyrie Irving, não teve forças para se classificar de forma direta.

Mas é curioso como Golden State caiu de produção na reta final da fase regular. O time vinha entre os seis primeiros desde o dia 1° de março. Especialmente pela troca por Jimmy Butler, o Warriors parecia escapar do play-in. Só que a derrota para o San Antonio Spurs, que não estava nos planos, deixou tudo mais difícil para a equipe. Caso tivesse vencido o Spurs, estaria nos playoffs.

Grizzlies e Kings, que tiveram mudanças de técnicos, passaram por vários problemas ao longo da temporada 2024/25 da NBA e, não por menos, estarão no play-in.

Leste

Enquanto isso, no Leste, o Magic sofreu com as lesões de Paolo Banchero, Franz Wagner e Jalen Suggs. O Hawks também teve problemas ao perder o ala-pivô Jalen Johnson e, depois, Clint Capela. Por outro lado, viu as evoluções de Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu e Dyson Daniels. Mesmo com tantas contusões, os dois times conseguiram suas vagas no play-in da NBA.

Por fim, Bulls e Heat pareciam querer ficar fora do play-in, por motivos similares após a trade deadline da NBA. Mas como o time de Chicago garantiu sua escolha de volta em troca com o Spurs, a classificação não seria problema. Já a equipe de Miami, torce para ter duas picks. Até poderia ficar com a do Warriors, que foi para o time na troca de Butler, mas tem proteção top 10. Agora, só garante se Golden State perder os dois jogos na repescagem.

Quais times vão enfrentar se forem aos playoffs da NBA via play-in?

O vencedor do jogo 1 pega o Boston Celtics, enquanto quem vencer o quinto enfrenta o Cleveland Cavaliers. Do outro lado, quem passar no segundo, vai jogar contra o Houston Rockets. O do sexto embate terá o Oklahoma City Thunder como adversário.

