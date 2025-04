NBA: Novato do Grizzlies está fora da temporada

O novato Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies, está fora da temporada da NBA. O ala quebrou o pulso direito e sofreu uma concussão após uma queda no jogo contra o Charlotte Hornets, na última terça-feira (11). Desse modo, ele deve ficar fora também dos playoffs.

Wells sofreu a queda após receber um passe longo de Ja Morant e KJ Simpson acertá-lo por trás ao tentar alcançar a jogada. Assim, o novato do Grizzlies perdeu o equilíbrio no ar e caiu de forma desajeitada. Depois, bateu a cabeça contra a quadra próximo à linha de fundo.

Os árbitros pararam o jogo por 23 minutos e os times aproveitaram para reaquecer. Enquanto isso, foi marcada uma falta flagrante dois em Simpson por contato desnecessário. Ou seja, ele foi expulso de quadra. Apesar disso, o jogador do Hornets se abaixou para ver como estava o novato do Grizzlies após o lance.

“Foi difícil. Eu fiz o passe e me virei já começando nossa comemoração de touchdown. Quando cheguei lá, a primeira coisa que vi foi sangue, e eu tenho o estômago fraco,” contou Morant sobre o lance que tirou o novato do Grizzlies do restante da temporada da NBA. “Agora é ficar ao lado dele e continuar orando. É aquele lema: ‘próximo homem pronto’. Claro que isso machuca. Os caras vão ter que estar prontos.”

Após o lance, Wells recebeu atendimento em quadra por cerca de oito minutos. Os médicos da NBA colocaram o jovem do Grizzlies em uma maca, imobilizaram sua cabeça e o levaram ao hospital.

No hospital, o pai de Wells contou ao Memphis Commercial Apeal que seu filho estava lúcido e perguntou o placar do jogo. No entanto, sentia dores no rosto, mandíbula e costas. O jovem, enquanto isso, postou uma foto com o braço enfaixado, no Instagram, logo depois do jogo com a mensagem: “Go Grizz”.

A lesão do novato representa uma baixa importante para o Grizzlies na reta final de temporada da NBA. Com médias de 10,4 pontos, 3,4 rebotes e 1.7 assistência por jogo, Wells é o principal defensor de perímetro do time. Além disso, ele disputava o prêmio de Calouro do Ano.

“Isso coloca tudo em perspectiva quando você vê uma situação dessas e vê o Jaylen ali,” disse o técnico do Grizzlies. “Ele é um garoto incrivelmente resistente e vinha fazendo uma ótima temporada”, concluiu Tuomas Iisalo.

Hoje, o Grizzlies ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste. Portanto, está na zona de classificação para o play-in. A equipe encerra a fase regular neste domingo (13), quando irá receber o Dallas Mavericks. Na ausência de Wells, Iisalo vem testando uma formação com Vince Williams no quinteto titular.

