James Harden decide, Clippers bate Warriors e vai aos playoffs

James Harden e Kawhi Leonard foram brilhantes na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors neste domingo (13). Na última rodada da temporada regular de 2024/25, o jogo teve clima de playoffs e decidiu o destino de ambos no caminho da pós-temporada a partir da próxima semana. Com brilho dos astros de ambos os lados, vitória para o time de Los Angeles. Além disso, a rodada ainda contou com outros 14 jogos.

Com a forma que a rodada se desenhou o duelo acabou se tornando um confronto direto para evitar o play-in. Afinal, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves tinham missões mais leves do que ambos e conseguiram vencer com menos drama.

Assim, Los Angeles encerrou sua campanha com 50 vitórias e classificação direta com a quinta vaga. Por outro lado, Golden State ficou com 48 triunfos e acabou indo para a repescagem com a sétima posição. Em caso de triunfo, o Warriors teria ficado na sexta posição, com Minnesota subindo mais um posto na tabela. Enquanto isso, o Clippers teria o mesmo fim que o rival em caso de derrota, com a sétima posição.

O grande mérito da vitória do Clippers sobre o Warriors também é ganhar uma semana de folga, já que os playoffs só começam no outro sábado. Aliás, a equipe vai encarar o Denver Nuggets na primeira rodada. Por outro lado, o time de San Francisco joga já na próxima terça-feira em duelo decisivo contra o Memphis Grizzlies no Chase Center. Quem avançar enfrenta o Houston Rockets na pós-temporada.

Então, sem mais delongas, confira os principais pontos da vitória do Clippers de James Harden sobre o Warriors de Stephen Curry.

Harden expurga seus demônios

Várias das grandes chances do astro do Clippers, James Harden, conseguir um título na NBA pararam nas mãos de Stephen Curry e do Warriors. Porém, hoje não. O armador teve atuação consistente ao longo da noite, seja na hora de pontuar ou de construir o jogo. Mas foi na prorrogação que ele brilhou de vez. Afinal, anotou 12 dos 13 pontos de sua equipe no tempo extra. Isso inclui, aliás, duas bolas de três decisivas. Noite épica para o craque.

Kawhi como nos velhos tempos

Se por um lado, James Harden teve problemas para vencer o Warriors ao longo da carreira, o outro craque do Clippers, Kawhi Leonard, já foi até mesmo campeão em San Francisco. Apesar de falhar no que poderia ser a bola da vitória no segundo final, o ala foi incrível. Foram 33 pontos, com 13 acertos em 20 tentativas de arremesso, sete assistências, quatro bolas de três. Como em seus melhores dias, ele foi a segurança de seu time para um grande triunfo.

Zubac e Dunn vitais

Se muitos dos louros da vitória do Clippers sobre o Warriors vão ir para James Harden e Kawhi Leonard, é justo também mencionar a noite de Ivica Zubac e Kris Dunn. O pivô foi preponderante. O Warriors chegou a abrir 12 pontos quando ele saiu para descansar entre o primeiro e o segundo quarto, e logo depois que voltou, o croata impactou seu time para uma reação rápida. A defesa de Dunn foi ótima sobre Curry, e ele ainda teve três bolas de fora.

Leia mais!

Curry começa devagar, embala, mas não vence

O astro ainda está jogando com muitas no dedão da mão direita. O incômodo foi óbvio. Aliás, o Warriors abriu 12 pontos de frente sobre o Clippers enquanto ele não estava na quadra. Mas os erros de ataque e um jogo razoável, virou uma explosão no último quarto em diante. O camisa 30 fez 18 de seus 36 pontos no quarto período, fez mais três na prorrogação. Mas a vitória não veio. Ele teve um erro de ataque decisivo em uma das posses finais. Porém, sem seu final de jogo louco, Los Angeles teria vencido antes.

Jimmy Butler é homem de jogo grande

Enquanto Curry ainda não conseguia o melhor ritmo ofensivo, quem liderava o Warriors era Jimmy Butler. O astro deu um show de infiltrações, ótimas leituras, atacando e expondo cada pequeno ponto fraco da ótima defesa rival. É verdade que ele fez só seis pontos no último quarto e prorrogação, mas o craque entregou aquele basquete de playoffs onde vira a chave. Um choque com o Kawhi Leonard no fim do jogo o fez mancar nos instantes finais e preocupa Golden State.

Green é personagem do jogo

Draymond Green, acima de tudo, fez sua presença ser notada ao longo da partida. O especialista defensivo estava bem até mesmo no ataque, com quatro bolas de três. Além disso, seu trabalho defensivo foi incrível nos minutos finais do quarto período. Sobretudo, sobre Kawhi Leonard. Porém, um erro de bandeja no fim do jogo onde quis cavar uma falta e acabou se atrapalhando, foi decisivo para as poucas chances que o time teve nos segundos finais.

(50-32) Los Angeles Clippers 124 x 119 Golden State Warriors (48-34)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 39 7 10 2 2 Kawhi Leonard 33 6 7 3 0 Ivica Zubac 22 17 3 1 1 Kris Dunn 11 1 6 3 0 Norman Powell 11 2 0 1 0

Três pontos: 14-30; Harden: 5-8

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 36 3 6 2 0 Jimmy Butler 30 1 9 1 1 Brandin Podziemski 19 7 4 2 1 Draymond Green 14 3 4 1 2 Buddy Hield 8 1 0 0 0

Três pontos: 15-33; Curry: 7-12

Outros jogos e o que se decidiu

Além da vitória do Clippers de James Harden sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada da NBA ainda contou com mais 14 partidas.

Mas se todos os times jogaram nessa tarde, apenas cinco jogos (contando o Clippers x Warriors decidido por James Harden) tiveram de fato alguma importância para o cenário final. Todos eles foram no Oeste.

O Denver Nuggets venceu o Houston Rockets e também assegurou sua passagem para os playoffs de maneira direta e além disso, com o mando de quadra. A franquia texana até escalou seus titulares em movimento que poucos esperavam, mas o duelo foi amplamente dominado pelo time de Nikola Jokic.

A franquia do Colorado será rival do Clippers na primeira fase dos playoffs. Os times estão na chave do líder do Oeste, Oklahoma City Thunder.

Do mesmo modo, o Minnesota Timberwolves também precisava vencer o Utah Jazz para obter a vaga. O triunfo veio, mas teve mais drama do que o esperado, sobretudo no primeiro tempo. Anthony Edwards marcou 43 pontos e Minnesota assegurou seu duelo com o Los Angeles Lakers de LeBron James e Luka Doncic na primeira rodada. Eles estão na chave do Houston Rockets.

Play-in

Por fim, o cenário de play-in também se decidiu. Como já dito, o derrotado Warriors enfrenta o Grizzlies na terça-feira em busca da sétima vaga. Na quarta-feira, o duelo entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks também já estava assegurado, mas teve uma confirmação. Afinal, o local do jogo ainda não estava decidido. O duelo portanto, será na Califórnia.

Aliás, também vale citar os próprios times de Memphis e Dallas se encararam nessa rodada. O Grizzlies ainda poderia acabar na sétima posição do Oeste, caso Minnesota perdesse para Utah, mas isso não se concretizou. Além disso, a franquia texana poderia jogar o duelo com o Kings em casa, mas além de ver o rival vencer o Phoenix Suns, também perdeu para o time do Tennessee.

Então, confira os outros resultados e box-scores da última rodada da NBA, que teve o protagonismo da vitória do Clippers de James Harden sobre o Warriors.

(41-41) Orlando Magic 105 x 117 Atlanta Hawks (40-42)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Black 20 10 2 3 1 Jett Howard 16 1 1 0 0 Tristan da Silva 14 7 6 0 0 Caleb Houstan 13 5 3 2 0 Jonathan Isaac 12 10 2 1 3

Três pontos: 15-35; Harris: 4-4

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Terance Mann 19 3 4 0 0 Jacob Toppin 17 4 2 0 0 Daeqwon Plowden 17 4 2 0 0 Keaton Wallace 15 11 15 5 0 Dominick Barlow 15 5 1 0 0

Três pontos: 17-40; Toppin: 5-8

(19-63) Charlotte Hornets 86 x 93 Boston Celtics (61-21)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Jusuf Nurkic 14 9 2 3 1 Josh Okogie 14 2 2 0 1 Jaylen Sims 12 1 2 1 0 DaQuan Jeffries 11 4 0 1 0 Moussa Diabate 10 9 0 2 1

Três pontos: 11-39; Jeffries: 3-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 34 7 7 1 0 Sam Hauser 15 2 1 0 0 Luke Kornet 11 8 2 1 4 Jordan Walsh 10 8 1 2 1 JD Davison 9 1 4 2 0

Três pontos: 14-45; Hauser: 4-7

(51-31) New York Knicks 113 x 105 Brooklyn Nets (26-56)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Landry Shamet 29 2 0 1 0 Cameron Payne 21 2 7 1 1 Precious Achiuwa 18 9 2 2 0 Miles McBride 17 4 8 3 0 PJ Tucker 6 2 0 1 1

Três pontos: 16-42; Shamet: 7-13

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Trendon Watford 20 7 4 2 1 Tyrese Martin 20 7 1 0 1 Jalen Wilson 18 4 4 0 0 Keon Johnson 14 9 4 1 0 Nic Claxton 12 2 0 0 0

Três pontos: 12-35; Wilson: 5-8

(50-32) Indiana Pacers 126 x 118 Cleveland Cavaliers (64-18)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Quenton Jackson 21 7 2 4 0 Johnny Furphy 15 9 5 1 1 Tony Bradley 14 14 1 0 5 RayJ Dennis 13 5 6 3 1 Jarace Walker 11 8 4 2 0

Três pontos: 10-42; Dennis: 3-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylon Tyson 31 7 4 3 1 Emoni Bates 25 6 2 0 1 Nae’Qwan Tomlin 24 12 2 0 1 Craig Porter Jr. 20 5 5 0 2 Tristan Thompson 3 20 1 1 2

Três pontos: 18-60; Bates: 7-15

(18-64) Washington Wizards 119 x 118 Miami Heat (37-45)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan Vukcevic 28 11 5 0 1 Justin Champagnie 27 4 2 1 2 Colby Jones 20 10 4 0 0 Bub Carrington 15 7 9 1 0 AJ Johnson 14 1 8 1 0

Três pontos: 16-37; Champagnie: 5-9

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaime Jaquez Jr. 41 10 7 0 0 Keshad Johnson 17 8 1 2 0 Josh Christopher 17 3 3 4 2 Kel’el Ware 13 4 1 1 1 Haywood Highsmith 12 3 1 0 0

Três pontos: 10-32; Johnson: 2-3

(39-43) Chicago Bulls 122 x 102 Philadelphia 76ers (24-58)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Huerter 18 2 2 0 0 Talen Horton-Tucker 17 3 6 2 0 Patrick Williams 15 6 4 2 1 Zach Collins 13 4 2 0 0 Jalen Smith 12 10 2 0 0

Três pontos: 13-40; Huerter: 5-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Lonnie Walker IV. 31 6 2 0 0 Jared Butler 19 1 5 1 1 Adem Bona 16 9 0 1 2 Marcus Bagley 10 15 1 4 1 Quentin Grimes 8 7 4 0 0

Três pontos: 12-44; Walker: 8-15

(44-38) Detroit Pistons 133 x 140 Milwaukee Bucks (48-34)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 23 1 2 1 0 Marcus Sasser 18 1 10 2 0 Lindy Waters III 18 5 1 1 1 Bobi Klintman 15 3 6 2 0 Simone Fontecchio 15 3 2 0 0

Três pontos: 22-59; Beasley: 7-11

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Pat Connaughton 43 11 5 2 0 Kyle Kuzma 22 2 2 0 0 Tyler Smith 20 4 0 1 1 Pete Nance 19 6 5 0 2 Jamaree Bouyea 15 3 7 2 2

Três pontos: 23-44; Kuzma: 5-7

(50-32) Denver Nuggets 126 x 111 Houston Rockets (52-30)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 19 7 0 0 2 Nikola Jokic 18 7 7 2 1 Aaron Gordon 18 7 0 0 2 Russell Westbrook 16 0 7 0 0 Jamal Murray 16 7 3 0 0

Três pontos: 10-29; Jokic: 3-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 15 6 6 1 1 Fred VanVleet 15 0 3 1 0 Alperen Sengun 14 5 4 0 1 Jock Landale 11 3 0 0 0 Cam Whitmore 10 2 1 1 0

Três pontos: 12-34; VanVleet: 3-8

(39-43) Dallas Mavericks 97 x 132 Memphis Grizzlies (48-34)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 20 7 1 1 2 Jaden Hardy 17 4 3 1 0 Max Christie 14 5 2 1 0 Kai Jones 11 8 2 1 0 Naji Marshall 11 3 2 0 0

Três pontos: 5-28; Hardy: 2-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Lamar Stevens 31 6 3 0 0 Marvin Bagley III 25 11 3 1 0 Cam Spencer 23 2 7 3 0 Jay Huff 22 6 2 2 6 Yuki Kawamura 12 5 5 1 0

Três pontos: 15-41; Spencer: 5-13

(17-65) Utah Jazz 105 x 116 Minnesota Timberwolves (49-33)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Brice Sensabaugh 22 7 3 2 1 Oscar Tshiebwe 18 12 2 3 1 Kyle Filipowski 15 3 3 0 2 Johnny Juzang 15 2 1 1 0 Keyonte George 14 5 7 0 0

Três pontos: 16-42; Sensabaugh: 6-12

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 43 6 5 3 1 Rudy Gobert 19 18 0 1 4 Donte DiVincenzo 16 3 2 0 0 Naz Reid 11 8 2 0 0 Julius Randle 10 10 5 0 1

Três pontos: 13-43; Edwards: 7-18

(68-14) Oklahoma City Thunder 115 x 100 New Orleans Pelicans (21-61)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 28 7 7 2 0 Branden Carlson 26 10 2 0 3 Kenrich Williams 17 12 2 3 0 Isaiah Joe 17 6 1 2 0 Dillon Jones 13 10 1 1 0

Três pontos: 9-47; Wiggins: 2-6

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Antonio Reeves 20 6 0 0 1 Jamal Cain 18 4 1 1 0 Lester Quinones 17 5 6 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 10 16 5 1 0 Keion Brooks Jr. 15 6 2 2 1

Três pontos: 7-38; Quinones: 2-9

(30-52) Toronto Raptors 118 x 125 San Antonio Spurs (34-48)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 35 11 8 0 0 Jamison Battle 25 9 3 0 0 Jonathan Mogbo 9 14 10 4 0 Ochai Agbaji 14 2 1 4 1 AJ Lawson 14 0 0 0 0

Três pontos: 14-39; Battle: 7-15

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 23 9 0 0 1 Stephon Castle 20 8 6 0 0 Harrison Barnes 18 5 1 3 0 Chris Paul 15 7 6 4 0 Julian Champagnie 14 6 1 0 1

Três pontos: 11-32; Champagnie: 4-6

(50-32) Los Angeles Lakers 81 x 109 Portland Trail Blazers (36-46)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalton Knecht 27 8 0 0 2 Shake Milton 16 2 3 1 1 Jordan Goodwin 12 7 4 2 0 Markieff Morris 11 4 6 1 1 Christian Koloko 4 8 0 1 5

Três pontos: 9-28; Knetch: 5-12

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalano Banton 23 5 7 1 0 Matisse Thybulle 15 5 2 2 1 Toumani Camara 14 6 4 0 0 Rayan Rupert 13 10 1 1 1 Donovan Clingan 12 12 3 1 2

Três pontos: 15-42; Camara: 4-6

(36-46) Phoenix Suns 98 x 109 Sacramento Kings (40-42)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Grayson Allen 20 2 5 0 0 Tyus Jones 17 2 4 1 0 Ryan Dunn 12 10 3 1 1 Collin Gillespie 12 3 3 2 0 Oso Ighodaro 10 4 3 1 0

Três pontos: 15-44; Allen: 4-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 22 10 4 0 0 Domantas Sabonis 20 12 6 3 0 Zach LaVine 16 0 2 0 0 Trey Lyles 11 2 1 1 0 Keon Ellis 9 2 3 1 2

Três pontos: 14-34; Sabonis: 4-4

