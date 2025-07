Klay Thompson manda recado para Kon Knueppel

O veterano Klay Thompson, do Dallas Mavericks, mandou um recado para o novato Kon Knueppel, do Charlotte Hornets. Na última semana, o jovem de 19 anos revelou que é fã do tetracampeão da NBA. Além disso, o calouro disse que se inspira no estilo de jogo do ídolo para ter sucesso na liga.

Durante uma entrevista para Taylor Rooks, do portal Bleacher Report, Knueppel foi surpreendido com um vídeo enviado por Thompson. Afinal, o craque de Dallas retribuiu a gentileza. Além disso, Klay deu um conselho ao ala do Hornets.

“Kon, obrigado pelas palavras. É muito legal saber que sou uma inspiração para o seu estilo de jogo. Isso também faz com que eu me sinta meio velho, mas sou muito grato por grandes atletas jovens como você estarem chegando e assumindo o controle da NBA”.

“Então, estou muito animado para o seu próximo capítulo na liga. Nunca perca a confiança que o trouxe até aqui. Aproveite o seu ano de estreia o máximo que puder, porque ele passará mais rápido do que você pode piscar. Fique bem, irmão”, disse Thompson.

Quarta escolha do recrutamento deste ano, Kon Knueppel desperta comparações com Klay Thompson. Afinal, o jovem mostrou, no basquete universitário, que é um arremessador de elite. Além disso, é um defensor esforçado que entende bem o jogo, comete poucos erros e conecta bons passes para os companheiros. Ou seja, sabe jogar com e sem a bolas nas mãos.

Em 39 jogos no College, Knueppel obteve médias de 14,4 pontos, quatro rebotes, 2,7 assistências. Além disso, acertou 40,6% das bolas de três pontos e 91,4% dos lances livres.

O novato, aliás, é uma das esperanças do Hornets para a próxima temporada. A princípio, Knueppel vai formar o perímetro titular ao lado de LaMelo Ball e Brandon Miller. Na Summer League, o novato tem feito boas atuações. Em quatro jogos, alcançou médias de 14,3 pontos, 4,8 rebotes e 4,3 assistências. Desse modo, ajudou a equipe a ser finalista do torneio.

Assim, com esse trio talentoso, o Hornets espera ter dias melhores na NBA. Afinal, não chega aos playoffs desde 2016. Aliás, nas últimas 20 campanhas, Charlotte só alcançou a pós-temporada em três oportunidades. Em todas elas, a equipe caiu na primeira rodada.

Já o ídolo de Knueppel espera conseguir o quinto título da NBA. Em 2025/26, o Mavericks montou um elenco forte e promete brigar pelo topo do Oeste. Antes de chegar a Dallas, Thompson foi tetracampeão pelo Golden State Warriors (2015, 2017, 2018 e 2022). Além disso, se consolidou como um dos melhores arremessadores da história da liga, com um aproveitamento de 41,1% nas bolas de três, em 12 temporadas.

