Klay Thompson nega se arrepender de ser jogador do Mavericks

Klay Thompson se tornou jogador do Dallas Mavericks no início dessa temporada. E embora a temporada da equipe tenha sido um fracasso, ele negou se arrepender da transferência. O astro deixou Golden State Warriors após 12 anos e quatro títulos, em busca de novos desafios na carreira.

Após o fim da temporada para o Mavs, com a derrota para o Memphis Grizzlies no play-in, Thompson foi perguntado se estava arrependido da decisão. O camisa 31, no entanto, disse não se arrepender.

“Não faça isso comigo. Essa é uma pergunta ridícula. Eu não tenho uma máquina do tempo, e não acredito em olhar para trás. Se tivesse feito isso minha carreira inteira, não estaria onde estou. Não teria, por exemplo, continuado após duas lesões graves”, disse o veterano. “Estou aqui em Dallas, então, e gostei da temporada, estou animado para o futuro”.

Klay Thompson, porém, definiu a temporada no Mavericks como “tumultuosa”, já que a equipe trocou seu principal jogador, Luka Doncic. Além disso, Anthony Davis, que veio em retorno, se lesionou logo na sua estreia, perdendo mais de um mês. Além disso, Kyrie Irving rompeu o ligamento do joelho e ficou fora o restante de 2024/25.

O cenário, portanto, foi bem diferente da última campanha do Mavs. Isso porque equipe havia acabado de ir para as finais da NBA. Com a experiência de um quatro vezes campeão, o objetivo era que o time conseguisse competir de novo nos playoffs. Mas Dallas não avançou para a pós-temporada.

Com os muitos problemas de lesões durante a temporada, houve partidas onde a equipe só tinha oito jogadores disponíveis. Ou seja, o número mínimo permitido pela NBA.

“Acho que nós perseveramos”, disse Thompson, que marcou 18 pontos na derrota que encerrou a temporada. “Chegamos a ficar com apenas oito, nove jogadores, mas mantivemos a base e conseguimos chegar ao play-in, nos dando uma chance de chegar aos playoffs”.

“É uma droga. Muito ruim, mas estou tenho orgulho de cada homem neste vestiário. Viemos ao trabalho todos os dias. Tentamos fazer a coisa certa todos os dias”.

Embora o GM Nico Harrison tenha sido muito criticado pela troca, ele seguirá no cargo para a próxima temporada. Agora, então, é hora de avaliar as peças que tem e tentar montar um novo elenco que pode repetir os feitos do de 2023/24. Vale lembrar, contudo, que Kyrie Irving só deve voltar a partir de janeiro, como informou Shams Charania, da ESPN.

