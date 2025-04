Ex-técnico teria tirado jogador do Suns do time após briga

Uma briga foi o motivo para Mike Budenholzer, ex-técnico do Phoenix Suns, tirar um jogador da rotação da equipe. Isso porque, de acordo com o jornalista Chris Haynes, Bol Bol teria perdido espaço após a discussão. O curioso é que nenhum dos dois esteve envolvido na briga, mas o o atrito caiu sobre eles.

“O Suns estava jogando contra o (Houston) Rockets quando Steven Adams e Mason Plumlee se envolveram numa pequena briga no chão. Os jogadores começaram a correr e puxar outros jogadores para separar a confusão, mas Bol estava ao fundo, fazendo bandejas”. disse Haynes. “Ele não correu para ajudar o companheiro”.

“Fontes da liga disseram que o técnico (Mike) Budenholzer ficou furioso ao ver que Bol não correu para defender o companheiro de equipe. Depois de ter feito parte da rotação por mais de um mês, Bol ficou fora da rotação pelo restante da temporada”.

Enquanto jogou, Bol Bol teve médias de 6.8 pontos e 2.9 rebotes, arremessando 34% para três pontos. No entanto, não entrou em quadra em minutos “sérios” desde a discussão, provando o ponto de Haynes.

A notícia de que o jogador perdeu espaço no Suns por não ter ajudado na briga veio poucos dias após a demissão do técnico Mike Budenholzer. A temporada foi um desastre para o time, com apenas 36 vitórias e 46 derrotas, fora até mesmo do play-in.

Ele se tornou o terceiro técnico do Suns a ser demitido em três temporadas consecutivas.

O dono do Suns, Mat Ishbia, disse a repórteres e ao programa Burns & Gambo, da Arizona Sports, que mudanças virão nesta offseason, tanto dentro quanto fora de quadra.

“Essa versão do Phoenix Suns não funcionou” disse Ishbia.” Eu estava errado, nossa diretoria estava errada, nossos técnicos e jogadores também estavam errados, porque nossos jogadores acreditaram nesse projeto”.

“Por isso senti que precisava ir lá e falar com todos (na coletiva de fim de temporada) e dizer que eu estava errado. Que todos nós estávamos errados, que devemos um pedido de desculpas a todos e que, então, seremos melhores”.

Uma das soluções é trocar Kevin Durant. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o Suns quer dar um novo destino ao jogador. A equipe, aliás, já havia tentado isso na trade deadline, mas Durant preferiu ficar. Agora, porém, sua saída parece iminente.

