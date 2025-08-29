Por Dante Exum, Mavericks dispensa jogador

A direção do Dallas Mavericks bem que tentou fazer uma troca nos últimos dias, mas para fechar com Dante Exum, o time precisou dispensar um jogador de seu elenco. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Mavs abriu mão do ala Olivier-Maxence Prosper.

O Mavericks tinha de aproveitar a data para conseguir usar uma regra da NBA. Isso porque nesta sexta-feira encerra o prazo para dispensar atletas e parcelar seus contratos. Como resultado, Olivier-Maxence Prosper deixa Dallas após apenas dois anos com um contrato até 2026/27.

No entanto, a opção de Prosper para o segundo ano (26/27) era do Mavericks, que não vai precisar pagar ao jogador canadense os US$5.2 milhões daquela campanha. Ou seja, o Mavs vai parcelar US$3 milhões da próxima temporada até 2027/28.

Dallas tentou várias trocas nas últimas semanas, pois sabia que tinha de abrir espaço para a chegada de Exum na próxima campanha da NBA. Não conseguiu negociar Prosper, enquanto Jaden Hardy era uma outra opção.

Assim, Dante Exum vai poder assinar seu novo acordo. Até então, ele havia fechado verbalmente logo na abertura da agência livre da NBA, enquanto esperava pela troca. Ele vai ganhar US$3.3 milhões em 2025/26 com um contrato de um ano.

O Mavericks precisava de uma troca pelo jogador, mas teve de dispensar para aproveitar a deadline e assinar com Dante Exum. Afinal, com 16 atletas sob contrato regular, o time tinha de criar espaço em seu grupo. Para a temporada, as equipes só podem contar com 15 acordos, além de três two-way.

Por outro lado, Prosper foi escolha 24 do Draft de 2024. Ele até começou a pré-temporada como titular daquele ano, mas o técnico Jason Kidd mexeu no time após críticas e resultados ruins. Então, ele foi relegado ao banco e teve pouco espaço, no fim das contas.

Com poucos minutos em quadra, o jogador deixa o Mavericks após somente duas campanhas na NBA e médias de 3.5 pontos, 2.2 rebotes e 26% de aproveitamento de três.

Dante Exum está de volta

Dante Exum começou a carreira na NBA como armador no Utah Jazz, mas após troca para o Cleveland Cavaliers, passou a jogar como ala-armador, posição que manteve no Mavericks. Aos 29 anos, ele vai para a sua terceira campanha no time do Texas.

Exum ficou fora da NBA nas temporadas 2021/22 e 2022/23, antes de assinar com o Mavericks. Até então, o australiano tinha um arremesso de três pouco confiável, que pouco passava dos 30% no Jazz e Cavs. No entanto, após a passagem pelo Barcelona, da Espanha, tudo mudou. Desde que voltou à NBA, ele tem 47.2% de acerto do perímetro.

Seu único problema, no entanto, continua sendo disponibilidade. Isso porque atuou, no total, em 75 jogos pelo Mavs em dois anos. Dante Exum sofreu com várias lesões no período e só conseguiu estrear na última campanha no dia 31 de janeiro. Fez 20 partidas em 2024/25, no total.

