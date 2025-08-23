Com jogador da NBA, Espanha anuncia elenco para EuroBasket

Atual campeã europeia, a Espanha divulgou a lista de convocados para o EuroBasket, com destaque para um jogador da NBA. A 42ª edição do torneio vai ocorrer entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro. Mais uma vez, a competição será disputada em quatro países, mas desta vez no Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia.

Continua após a publicidade

O único jogador da NBA na seleção da Espanha é o ala-pivô Santi Aldama, do Memphis Grizzlies. Outro atleta da liga que poderia estar na lista é o jovem Hugo González. Mas o novato do Boston Celtics preferiu focar em sua estreia no melhor basquete do mundo.

Para o EuroBasket, o técnico Sergio Scariolo terá desfalques importantes. Os veteranos Ricky Rubio e Sergio Llull se aposentaram da seleção. Já Lorenzo Brown não foi liberado pelo Olimpia Milano (Itália). Além disso, um jogador (Usman Garuba) será desfalque porque acabou de se tornar pai. E quatro atletas – Alberto Abalde, Alberto Díaz, Juan Núñez e Carlos Alocén – estão fora por conta de lesões.

Continua após a publicidade

Então, com apenas um jogador da NBA, e uma série de ausências, a Espanha não é favorita ao título do EuroBasket. A equipe, aliás, perdeu quatro dos cinco amistosos de preparação para o torneio. Uma das derrotas foi para Portugal, que não tem tradição no basquete.

Leia mais!

Com tantos problemas, Scariolo lamentou o fato de não levar força máxima para o EuroBasket. No entanto, o técnico confia em um bom papel da Espanha. Acima de tudo, ele garante que o time vai competir. Mas Scariolo sabe que será difícil conquistar o quinto título europeu.

Continua após a publicidade

“Precisamos de continuidade, e isso depende da profundidade do elenco e das lesões, mas mantemos sinais positivos. Estou triste pelas lesões, que não parecem fáceis. Temos jogadores jovens e muitas ausências. Mas vamos competir e ver até onde podemos chegar”, disse Scariolo.

Vale dizer que os dois armadores da Espanha – Sergio de Larrea e Mario Saint-Supéry – têm apenas 19 anos. Além disso, outros três jogadores estão com 25 anos ou menos. Por outro lado, apenas dois têm 30 ou mais. Desse modo, a média de idade da Espanha é de 26 anos.

Continua após a publicidade

Dois atletas da Espanha que vão para o EuroBasket atuaram na NBA: os irmãos Juancho e Willy Hernangómez. O primeiro passou por seis equipes (Dener Nuggets, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Boston Celtics, Utah Jazz e San Antonio Spurs) durante sete campanhas na liga. O pivô, por sua vez, defendeu três times (New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets e New York Knicks), também em sete anos de NBA.

Por fim, a Espanha está no grupo C do EuroBasket, com sede em Limassol, no Chipre. Assim, terá pela frente Grécia, Itália, Geórgia, Bósnia e os donos da casa. A estreia será contra no dia 28, contra os georgianos. Os quatro primeiros passarão para as oitavas de final.

Continua após a publicidade

Time da Espanha para o EuroBasket 2025 (com um jogador da NBA)

Armadores

Sergio de Larrea (Valencia)

Mario Saint-Supéry (Universidade Gonzaga – EUA)

Alas

Darío Brizuela (Barcelona)

Xabi Lopez-Aróstegui (Valencia)

Josep Puerto (Valencia)

Santi Yusta (Zaragoza)

Joel Parra (Barcelona)

Juancho Hernangómez (Panathinaikos-GRE)

Pivôs

Santi Aldama (Memphis Grizzlies-EUA)

Willy Hernangómez (Barcelona)

Jaime Pradilla (Valencia)

Yankuba Sima (Valencia)

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA