Celtics pode fechar contrato com jogador que deixou Mavericks

O Boston Celtics pode assinar contrato com um ex-jogador do Dallas Mavericks. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe monitora o ala Olivier-Maxence Prosper. O ala-pivô foi dispensado pelo time texano no fim da semana para liberar espaço para o armador Dante Exum. Desse modo, está livre no mercado.

Continua após a publicidade

Olivier-Maxence Prosper foi a 24ª escolha do Draft de 2023. No entanto, o jogador nunca conseguiu se adaptar ao Dallas Mavericks, sofrendo críticas por resultados ruins. Em 92 jogos, o ala-pivô teve apenas 10 minutos de média por jogo, além de números modestos, com 3.5 pontos, 2.2 rebotes e 26% de acerto dos três.

O jogador, ainda assim, mostrou potencial ao ser relegado para o time do Mavericks na G League. Em 2023/24, por exemplo, ele jogou 25 jogos pelo Texas Legends, tendo 32.9 minutos por partida. Em média, ele registrou 18.3 pontos, duas assistências e um roubo, além de 41.6% das bolas de três.

Continua após a publicidade

Para conseguir Dante Exum, porém, o Mavericks precisou abrir mão do jogador. Isso porque, o elenco já tinha atingido o limite de 15 atletas, além das questões de teto salarial. Desse modo, foi preciso abrir mão de Prosper para conseguir garantir a volta do armador a Dallas.

Leia mais!

Com a rescisão de contrato no Mavericks, assim, o jogador atraiu o interesse do Boston Celtics. A equipe 18 vezes campeã da NBA tem feito mudanças no elenco após a lesão de Jayson Tatum. Como o astro deve perder o próximo ano, o time dispensou veteranos e tem apostado em jovens nomes.

Continua após a publicidade

Prosper, portanto, poderia ter uma chance de evoluir ao assinar com o Celtics. Afinal, com um elenco menos estrelado, ele poderia ganhar tempo na rotação de Joe Mazulla sob a aposta de atingir o potencial pré-Draft de 2023.

A chance do jogador no Celtics é ainda maior pela limitação nas alas. Além de Jaylen Brown, o time tem apenas Sam Hauser, Chris Boucher e Jordan Walsh.

Continua após a publicidade

O Celtics, aliás, tem uma vaga livre no elenco para contrato garantido. Por outro lado, não conta com nenhuma vaga two-way. Portanto, com Prosper tendo a chance de assinar um acordo mínimo, a idade dele também seria ideal para Boston não superar os limites do teto salarial na NBA.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA