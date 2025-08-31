Onde assistir Brasil x Argentina – Final AmeriCup

Decisão da AmeriCup terá clássico sulamericano

onde assistir brasil americup Fonte: Reprodução / FIBA

Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x Argentina, válido pela final da AmeriCup 2025, neste domingo (31). As equipes se enfrentam no Polideportivo Alexis Argüello, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à final da AmeriCup, quintetos prováveis e seus elencos.

Brasil (4-1)

Pos Jogador Altura Idade
G Yago 1,78 26
G Alexey Borges 1,88 29
G Caio Pacheco 1,88 26
G Georginho 1,97 29
F Vítor Benite 1,90 35
F Gui Deodato 1,92 34
F Reynan 1,92 21
C Bruno Caboclo 2,08 29
C Lucas Dias 2,07 30
C Mãozinha 1,98 25
C Nathan Mariano 2,07 21
C Ruan Miranda* 2,03 24

O Brasil está mais uma vez na final da AmeriCup. Atual vice-campeã, a seleção chegou à final após uma grande vitória sobre os EUA. Contra o Team USA, os brasileiros fecharam o terceiro quarto 20 pontos atrás, mas tiveram uma grande atuação no período final. Assim, venceram por 92 a 77.

O Brasil, portanto, tenta o quinto título na história da AmeriCup. A última conquista foi em 2009, em Porto Rico. Além disso, a seleção venceu em 2005, 1988 e 1984.

Time titular: Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Bruno Caboclo

Leia mais!

Argentina (4-1)

Pos Jogador Altura Idade
G Juan Marcos 1,90 25
G Jose Vildoza 1,91 27
G Dylan Bordon 1,90 20
G Gonzalo Corbalan 1,93 23
G Alex Negrete 1,92 24
F Juan Bocca 1,98 20
F Nicolas Brussino 2,00 32
F Juampi Vaulet 1,98 29
F Francisco Caffaro 2,07 25
F Juan Fernandez 2,05 22
F Santiago Trouet 2,05 21
C Gonzalo Bressan 2,05 23

A Argentina mantém vivo o sonho de mais um título da AmeriCup. Atual campeã, a seleção argentina dominou o Canadá na semifinal para chegar à decisão pelo quarto ano seguido. O destaque do time foi o armador Jose Vildoza, que fez 26 pontos para deixar o país na final mais uma vez.

A Argentina, portanto, busca o quarto título na Copa América. Além do campeonato em 2022, os argentinos venceram em 2011 e 2001.

Time titular: Jose Vildoza, Gonzalo Corbalan, Nicolas Brussino, Juan Fernandez e Francisco Caffaro

Onde assistir Brasil e EUA pela AmeriCup 2025

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
Data: 31/08/2025
Horário: 21h10 (horário de Brasília)
Local: Polideportivo Alexis Arguello, Nicaragua

Comentários
