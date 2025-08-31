Onde assistir Brasil x Argentina – Final AmeriCup

Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x Argentina, válido pela final da AmeriCup 2025, neste domingo (31). As equipes se enfrentam no Polideportivo Alexis Argüello, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à final da AmeriCup, quintetos prováveis e seus elencos.

Continua após a publicidade

Brasil (4-1)

Pos Jogador Altura Idade G Yago 1,78 26 G Alexey Borges 1,88 29 G Caio Pacheco 1,88 26 G Georginho 1,97 29 F Vítor Benite 1,90 35 F Gui Deodato 1,92 34 F Reynan 1,92 21 C Bruno Caboclo 2,08 29 C Lucas Dias 2,07 30 C Mãozinha 1,98 25 C Nathan Mariano 2,07 21 C Ruan Miranda* 2,03 24

O Brasil está mais uma vez na final da AmeriCup. Atual vice-campeã, a seleção chegou à final após uma grande vitória sobre os EUA. Contra o Team USA, os brasileiros fecharam o terceiro quarto 20 pontos atrás, mas tiveram uma grande atuação no período final. Assim, venceram por 92 a 77.

O Brasil, portanto, tenta o quinto título na história da AmeriCup. A última conquista foi em 2009, em Porto Rico. Além disso, a seleção venceu em 2005, 1988 e 1984.

Time titular: Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Bruno Caboclo

Continua após a publicidade

Leia mais!

Argentina (4-1)

Pos Jogador Altura Idade G Juan Marcos 1,90 25 G Jose Vildoza 1,91 27 G Dylan Bordon 1,90 20 G Gonzalo Corbalan 1,93 23 G Alex Negrete 1,92 24 F Juan Bocca 1,98 20 F Nicolas Brussino 2,00 32 F Juampi Vaulet 1,98 29 F Francisco Caffaro 2,07 25 F Juan Fernandez 2,05 22 F Santiago Trouet 2,05 21 C Gonzalo Bressan 2,05 23

A Argentina mantém vivo o sonho de mais um título da AmeriCup. Atual campeã, a seleção argentina dominou o Canadá na semifinal para chegar à decisão pelo quarto ano seguido. O destaque do time foi o armador Jose Vildoza, que fez 26 pontos para deixar o país na final mais uma vez.

A Argentina, portanto, busca o quarto título na Copa América. Além do campeonato em 2022, os argentinos venceram em 2011 e 2001.

Time titular: Jose Vildoza, Gonzalo Corbalan, Nicolas Brussino, Juan Fernandez e Francisco Caffaro

Onde assistir Brasil e EUA pela AmeriCup 2025

Continua após a publicidade

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Data: 31/08/2025

Horário: 21h10 (horário de Brasília)

Local: Polideportivo Alexis Arguello, Nicaragua

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA