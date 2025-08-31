Onde assistir Brasil x Argentina – Final AmeriCup

Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x Argentina, válido pela final da AmeriCup 2025, neste domingo (31). As equipes se enfrentam no Polideportivo Alexis Argüello, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à final da AmeriCup, quintetos prováveis e seus elencos.
Brasil (4-1)
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Yago
|1,78
|26
|G
|Alexey Borges
|1,88
|29
|G
|Caio Pacheco
|1,88
|26
|G
|Georginho
|1,97
|29
|F
|Vítor Benite
|1,90
|35
|F
|Gui Deodato
|1,92
|34
|F
|Reynan
|1,92
|21
|C
|Bruno Caboclo
|2,08
|29
|C
|Lucas Dias
|2,07
|30
|C
|Mãozinha
|1,98
|25
|C
|Nathan Mariano
|2,07
|21
|C
|Ruan Miranda*
|2,03
|24
O Brasil está mais uma vez na final da AmeriCup. Atual vice-campeã, a seleção chegou à final após uma grande vitória sobre os EUA. Contra o Team USA, os brasileiros fecharam o terceiro quarto 20 pontos atrás, mas tiveram uma grande atuação no período final. Assim, venceram por 92 a 77.
O Brasil, portanto, tenta o quinto título na história da AmeriCup. A última conquista foi em 2009, em Porto Rico. Além disso, a seleção venceu em 2005, 1988 e 1984.
Time titular: Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Bruno Caboclo
Argentina (4-1)
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Juan Marcos
|1,90
|25
|G
|Jose Vildoza
|1,91
|27
|G
|Dylan Bordon
|1,90
|20
|G
|Gonzalo Corbalan
|1,93
|23
|G
|Alex Negrete
|1,92
|24
|F
|Juan Bocca
|1,98
|20
|F
|Nicolas Brussino
|2,00
|32
|F
|Juampi Vaulet
|1,98
|29
|F
|Francisco Caffaro
|2,07
|25
|F
|Juan Fernandez
|2,05
|22
|F
|Santiago Trouet
|2,05
|21
|C
|Gonzalo Bressan
|2,05
|23
A Argentina mantém vivo o sonho de mais um título da AmeriCup. Atual campeã, a seleção argentina dominou o Canadá na semifinal para chegar à decisão pelo quarto ano seguido. O destaque do time foi o armador Jose Vildoza, que fez 26 pontos para deixar o país na final mais uma vez.
A Argentina, portanto, busca o quarto título na Copa América. Além do campeonato em 2022, os argentinos venceram em 2011 e 2001.
Time titular: Jose Vildoza, Gonzalo Corbalan, Nicolas Brussino, Juan Fernandez e Francisco Caffaro
Onde assistir Brasil e EUA pela AmeriCup 2025
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
Data: 31/08/2025
Horário: 21h10 (horário de Brasília)
Local: Polideportivo Alexis Arguello, Nicaragua
