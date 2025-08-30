Técnico do Clippers revela “desafio” que fará a Bradley Beal

O técnico do Los Angeles Clippers, Tyronn Lue, está empolgado com o reforço de Bradley Beal para a próxima temporada. O astro, afinal, é uma força ofensiva que foi o segundo principal cestinha da liga em duas campanhas. Mas o treinador está de olho mesmo em seu impacto no outro lado da quadra. Ele quer comandar o veterano no melhor ano defensivo de sua carreira.

“Eu acho que Bradley sempre foi um bom defensor, mas você precisa desafiá-lo todas as noites. Pois, se está marcando alguém que não é tão bom assim, o seu nível de esforço e atenção cai. Ele é um ótimo defensor quando sente que está em cima de alguém que está à altura. Vou lhe dar esse desafio, pois precisamos de tudo o que pode oferecer – inclusive, da defesa”, contou o técnico, em entrevista a Shannon Sharpe.

Ser um melhor defensor, no entanto, não é o único desafio de Beal em sua estreia pelo Clippers. Ele vai ter que substituir Norman Powell, que ganhou o respeito do time e torcedores angelinos ao longo de quatro temporadas. Mas, assim como o novo reforço, chegou como um ponto de interrogação também. Lue dá a entender que o elenco teve um upgrade, pois o substituto é um jogador superior.

“Norman liderou o nosso time em pontuação na temporada passada. Creio que, mais do que isso, fez a melhor campanha de sua carreira na NBA. Foi incrível para nós. Bradley, no entanto, é um all-star que pode anotar 30 pontos por noite. E entrega esse poder de fogo enquanto cria para os companheiros também. Se atrai a atenção da outra equipe, ele tem condições de dar passes e achar o homem livre”, apontou o ex-armador.

Tyronn Lue crê que o novo reforço também representa um desafio para o seu trabalho. O técnico entende que a escolha de Bradley Beal pelo Clippers, antes de tudo, mira um reinício na carreira do jogador. Afinal, ele sofreu várias críticas e virou “bode expiatório” para as campanhas ruins do Phoenix Suns. Ele acha que o ala-armador de 32 anos foi muito injustiçado no Arizona.

“Quando você joga em um time como Phoenix, com Devin Booker e Kevin Durant, a análise fica difícil. Você é a terceira opção, mas ainda o analisam com um sarrafo alto. Bradley anotou 18 pontos por partida, com mais de 40% de conversão nos arremessos de longa distância. Esses números são incríveis. Mas, ao lado de outros astros, podem passar batidos”, analisou o treinador.

É verdade que, no Clippers, Beal também vai atuar com astros como James Harden e Kawhi Leonard. Lue, no entanto, está pronto para criar um cenário favorável para o veterano. “Certamente, ao lado de Devin e Kevin, Bradley foi subvalorizado por todos. Por isso, a nossa equipe vai servir como um recomeço para ele. Não tenho dúvidas de que vai ser ótimo conosco”, finalizou.

Não é só o técnico do Clippers, aliás, que viu Bradley Beal como um injustiçado no Suns. Durante a última temporada, o treinador do Los Angeles Lakers falou sobre a situação em tom de defesa ao astro. Para JJ Redick, a princípio, o veterano cumpriu o seu papel no time com qualidade. O problema está em uma expectativa e pressão acima do normal que vem de fora do vestiário.

“Eu acho que Bradley, para começar, recebe críticas demais sem motivo. Quando você é a terceira opção ofensiva de um time, espera-se que pontue de forma eficiente e cometa poucos erros. E é o que ele tem feito. Por isso, não sei o que alguém pode esperar mais de um jogador nessa função do que as atuações de Bradley em Phoenix. Ele está muito bem”, defendeu o ex-jogador.

