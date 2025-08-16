Kendrick Perkins: “Clippers não pode ter início de temporada ruim”

O Los Angeles Clippers vai ter o elenco mais velho da liga na próxima temporada e, por isso, Kendrick Perkins não está otimista. Pelo contrário. O analista da ESPN teme que o time angelino trabalhe com muitas variáveis que podem comprometer a campanha. Ou seja, na conferência mais competitiva da NBA, a equipe tem mais dificuldades em potencial do que os rivais.

“Esse é o elenco de idade mais avançada da liga em anos. Então, a hora deles precisa ser agora. A margem de erro não existe. James Harden e Kawhi Leonard têm que fazer tudo acontecer agora. Não há espaço para tirarem jogos de descanso ou serem poupados, por exemplo. A verdade é que esse time não trabalha com margem para sofrer uma única lesão importante”, apontou o ex-pivô.

O Clippers, certamente, nada contra a maré da liga com o perfil do seu elenco. Afinal, não é segredo para ninguém que a média de idade dos jogadores está cada vez mais baixa. Isso reflete um estilo de jogo cada vez mais rápido e ênfase na movimentação nos dois lados da quadra. Nesse cenário, Perkins vê um bom início de campanha como algo crucial para os rumos da campanha dos angelinos.

“Todos os jogos vão ser dia de guerra para esse time. E, por isso, acho que precisam ter um bom início de temporada. Não podem começar mal, pois teriam que correr atrás. E, na conferência Oeste, uma derrota pode te levar para o play-in. Estar no TOP 6 vai ser essencial para por causa daquela semana de descanso antes dos playoffs”, avaliou o campeão da NBA em 2008.

Não coloca fé

Não é de hoje, aliás, que Kendrick Perkins não tem sido otimista sobre as perspectivas da temporada do Clippers. Em particular, pela idade avançada do elenco. Ele sabe que a franquia trabalha com a missão de ser campeão da liga de imediato. Mas a “coleção” de veteranos não empolga o comentarista. Ele acha que essa questão, na verdade, faz com que o time nem esteja entre os principais candidatos.

“Eu não tenho o que dizer sobre a chance de título dessa equipe porque não estão nesse nível. Não são candidatos, pois estão mais para uma casa de retiro. Você olha para todo mundo e, a princípio, estão cada vez mais jovens. Hoje, a idade dos seus alas define a sua capacidade e versatilidade defensiva. Mas esse elenco é velho demais”, detonou o ex-jogador do Boston Celtics.

Perkins é conhecido por um tom irônico e irreverente em alguns dos seus comentários. Um elenco assim, então, virou um dos assuntos favoritos do pivô aposentado. “A minha avó está fazendo 90 anos. Eu fui visitá-la na casa de repouso em que está e, quem diria, encontrei Nicolas Batum e Chris Paul por lá. Essa equipe tem um problema porque é simplesmente velho”, concluiu, com um sorriso no rosto.

Histórico

O Clippers, de fato, pode fazer história na próxima temporada com a questão que tanto Kendrick Perkins enfatiza. A franquia caminha para ter o elenco com a mais alta média de idade da liga e superar times dos anos 1990. Esse número se consolidou depois do anúncio das chegadas dos veteranos Chris Paul e Bradley Beal. Nove dos 14 jogadores sob contrato com a equipe têm mais de 30 anos.

“Entendo que uma franquia queira contratar Chris e Bradley. Esses atletas são bons no ataque, mas falta intensidade para marcar. Você precisa defender bem em um Oeste que está duro. Por isso, segue atrás de Houston Rockets, Denver Nuggets e, claro, do Thunder. Talvez, até do Lakers. É um elenco técnico, mas sem futuro em uma temporada tão longa”, projetou um pessimista Perkins.

