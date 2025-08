NBA: LeBron James causa mais uma vez em ginásio do Clippers

Todo mundo sabe que LeBron James não vai jogar pelo Los Angeles Clippers na próxima temporada da NBA. No entanto, ele segue “brincando” com os rumores. Em suas férias, é a segunda vez que o astro aparece nas instalações de outro time. Coincidência ou não, os dois apareceram em boatos de que ele poderia atuar em 2025/26.

Logo depois que o agente Rich Paul deu uma entrevista sobre o futuro de LeBron James, o ala apareceu no centro de treinamentos do Cleveland Cavaliers. Mas mais do que isso, sua esposa apareceu em uma foto ao seu lado com uma camisa do Cavs. James, que é de Akron, Ohio, ainda surgiu com um boné com a frase “de volta para a casa”.

Agora, LeBron fez o mesmo no CT do Clippers. Ele fez várias fotos que destacavam o time rival do Los Angeles Lakers. No entanto, usou ainda as redes sociais para reclamar.

“Vocês podem dizer o que quiserem, mas não pode dizer que eu não trabalho duro”, escreveu LeBron James. “Vamos ver quando eu não estiver mais aqui (na NBA)”.

Quando Rich Paul falou com a ESPN, começaram vários rumores sobre onde James jogaria na próxima temporada da NBA. Dallas Mavericks, New York Knicks, além de Cavs e Clippers, apareceram como os quatro times com mais interesse em troca ou caso ele fosse dispensado pelo Lakers.

No entanto, o primeiro time da NBA a sair dos rumores sobre LeBron James foi justamente o Clippers. Afinal, a equipe de Los Angeles contratou outros jogadores veteranos nos dias seguintes, como Bradley Beal e Chris Paul. Ou seja, não haveria espaço para ele ali.

De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, Mavericks e Knicks seguiam interessados. Enquanto isso, o Cavs tinha uma situação mais difícil e dependeria, basicamente, que LeBron James fosse dispensado pelo Lakers.

O Mavs, aliás, faria algum sentido por contar com ex-colegas de LeBron na NBA: Anthony Davis e Kyrie Irving. No entanto, o time não quer uma troca com o Lakers. Afinal, com o salário do astro, de US$52.6 milhões, Dallas teria de enviar várias peças em contrapartida. Não será o caso. Ao menos, por enquanto.

Isso porque Rich Paul voltou a falar sobre uma eventual troca de LeBron James. De acordo com o empresário, James tem uma cláusula que permite a ele vetar qualquer negociação que não queira.

O fato é que LeBron está insatisfeito com a diretoria do Lakers, mas não deve pedir troca, seja para o Clippers, Cavs, Mavs ou Knicks. Ele entende que o time de Los Angeles passe a ser mais voltado a Luka Doncic, mas queria que algumas negociações acontecessem. Para o astro, seria necessário um terceiro grande jogador para brigar pelo título da NBA ainda em 2025/26.

Na agência livre, o Lakers fechou com três jogadores: Jake LaRavia, Marcus Smart e Deandre Ayton. Por outro lado, com o contrato expirando ao fim da próxima campanha, LeBron James não deve ficar para o ano seguinte.

