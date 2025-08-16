NBA: Ivica Zubac opina sobre chegada de reforços ao Clippers

Em entrevista para o portal Clutch Points, Ivica Zubac comentou sobre a chegada de reforços ao Los Angeles Clippers para a próxima temporada da NBA. Acima de tudo, o jogador croata está animado com o futuro da equipe. De acordo com o pivô de 28 anos, o time é muito bom no papel. Portanto, agora, cabe ao elenco fazer dar certo em quadra.

“Gostei bastante das movimentações que fizemos nesta offseason da NBA. Acho que todo o time está confiante. Afinal, este elenco parece muito bom no papel. Estou animado para para ver como tudo se desenrola em quadra. Acho que resolvemos todas as nossas fraquezas. Enfim, eu realmente gostei de todas as mudanças. Então, agora depende de nós”, afirmou Ivica Zubac.

Nesta offseason, o Clippers foi agressivo no mercado. Afinal, trouxe quatro jogadores de qualidade comprovada na NBA. O primeiro reforço foi o pivô Brook Lopez, que assinou um contrato de duas temporadas. O veterano de 37 anos, então, chega a Los Angeles para ser o reserva imediato de Zubac.

Pouco depois, o time de Los Angeles fechou uma troca tripla com Miami Heat e Utah Jazz. Na negociação, a equipe adquiriu o ala-pivô John Collins. A princípio, o jogador de 27 anos será o companheiro de Ivica Zubac no garrafão do Clippers na próxima campanha na NBA. Em contrapartida, o ala Norman Powell foi para Miami.

Na sequência, o Clippers se aproveitou da disponibilidade de Bradley Beal. Logo após acertar a saída do Phoenix Suns, o astro de 32 anos fechou um contrato de duas temporadas com a equipe de Los Angeles. Assim, ele provavelmente será titular ao lado de James Harden.

E, para fechar o “pacotão” de reforços, o Clippers trouxe de volta o veterano Chris Paul. Aos 40 anos, o armador retorna à equipe pela qual atuou durante seis campanhas. A temporada 2025/26, aliás, será a 21ª e última do craque na NBA. Desse modo, Paul espera fechar a carreira com um título inédito.

Com a chegada do quarteto, a média de idade do time de Los Angeles chegou a 30,6 anos. Ou seja, a mais elevada da liga. Oito dos 14 jogadores sob contrato com a equipe têm mais de 30 anos. Da rotação principal do Clippers, apenas Zubac, Collins e Derrick Jones estão abaixo dos 30.

Hoje, o Clippers é considerado o quinto melhor time do Oeste para 2025/26, de acordo com o site oficial da NBA. Na última temporada, a equipe fez a quinta melhor campanha da conferência, com 50 vitórias. Mas nos playoffs, o time caiu logo na primeira rodada, após uma série de sete jogos contra o Denver Nuggets.

Por fim, Ivica Zubac vem de sua melhor temporada na NBA, em sete anos de Clippers. Em 2024/25, suas médias foram de 16,8 pontos e 12,6 rebotes, em 80 jogos. Dessa forma, o pivô foi finalista ao prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). No entanto, o ala-armador Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, conquistou a honraria.

