NBA: Timberwolves dá prioridade para contrato com jogador

De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o Minnesota Timberwolves mira um novo contrato para Bones Hyland, jogador que tinha um vínculo two-way na última temporada da NBA. A franquia pouco se movimentou nesta offseason e quer dar uma chance maior ao armador. Isso porque, ele disputou apenas quatro jogos em 2024/25.

“O Minnesota Timberwolves tem duas vagas abertas e a franquia gostaria de ter Bones Hyland de volta ao time na próxima temporada da NBA“, disse o jornalista.

Bones Hyland passou mais de duas campanhas da NBA com o Los Angeles Clippers antes de fechar contrato e ser jogador o Timberwolves. Ele participou da troca que levou Bogdan Bodganovic para o time da Califórnia. No entanto, o Atlanta Hawks não quis ficar com o o armador, até que Minnesota ofereceu um vínculo para ele como agente livre.

Na ocasião da troca, o Clippers enviou Terance Mann e Hyland para o Hawks. Além disso, Los Angeles recebeu três futuras escolhas de segunda rodada. Afinal, Mann e Hyland estavam sem espaço com o técnico Tyronn Lue.

Hyland foi selecionado pelo Denver Nuggets no Draft da NBA de 2021. Mas, ficou apenas um ano e meio no Colorado até ser enviado para o Los Angeles Clippers em troca. No time angelino ficou quase três anos, onde teve sua melhor fase na liga. Isso porque foi em 2022/23 que conseguiu sua melhor média de pontos da carreira, com 12.1 por jogo. Inclusive, foi a campanha que mais teve minutos em quadra com 19.5 por partida.

Por outro lado, o jogador não teve espaço no Timberwolves. Primeiro, saiu de um contrato padrão para um two-way. Ou seja, também atuou pelo afiliado da franquia na G League. Aliás, na liga de desenvolvimento ele foi bem. Pelo Iowa Wolves, ele teve médias de 33.5 pontos, cinco assistências, quatro roubos de bola e quase 44% nas bolas de três.

Então, após seu bom desempenho na G League, Hyland deve ganhar um contrato padrão com o Timberwolves e preencher uma das vagas no elenco de 2025/26. Caso se confirme, ele vai disputar sua quinta temporada na NBA. Vale lembrar que seu último contrato foi de US$4.6 milhões anuais.

