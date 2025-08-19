Pivô deixa Timberwolves e pode ser alvo do Warriors na NBA

O Golden State Warriors monitora um ex-pivô do Minnesota Timberwolves no mercado da NBA. De acordo com Jeremy Kruger, do The Sporting News, o time de San Francisco tem como alvo Jesse Edwards. O jogador foi dispensado no domingo (17) e entrou no radar do time comandado por Steve Kerr.

Jesse Edwards chegou à NBA na temporada passada. Pelo Minnesota Timberwolves, o pivô fez apenas dois jogos, sendo que não marcou nenhum ponto e não pegou sequer um rebote. Ainda assim, ele teve destaque na G League, com médias de 11.7 pontos, 8.4 rebotes e 2.2 tocos, além de mais de 60% de acerto nos arremessos.

O Golden State Warriors monitora o pivô pela necessidade de reforços no garrafão. Em 2024/25, ficou evidente que a principal fragilidade do time era a posição cinco. Nos playoffs, por exemplo, Draymond Green foi improvisado na função, o que foi aproveitado pelo Timberwolves nas semifinais do Oeste.

O problema ficou ainda mais evidente com a saída de Kevon Looney. O veterano deixou o Warriors após dez anos e optou por reforçar o New Orleans Pelicans na offseason da NBA. Desse modo, as opções de garrafão de Golden State se limitam a Quinten Post e Trayce Jackson-Davis.

No entanto, Davis, que é o principal cinco do elenco, tem apenas 2,06 metros, sendo uma altura baixa para a posição. Assim, o ex-pivô do Timberwolves pode ser aproveitado pelo Warriors em jogos da NBA que exigem maior estatura. Isso porque, ele tem 2,13 metros e se mostrou um bom defensor na G League.

Vale lembrar, aliás, que o Warriors é o único time que não se movimentou no mercado da NBA. Embora tenha entrado com expectativas de grandes movimentos, a equipe de San Francisco não contratou sequer um jogador na agência livre. É provável, ainda assim, que adições sejam feitas antes do início de 2025/26.

O Warriors, além disso, busca definir a situação de Jonathan Kuminga na NBA. O ala-pivô, afinal, é agente livre restrito e ainda não aceitou a oferta de Golden State, enquanto busca uma nova equipe. Sem avanços no mercado de troca, porém, é provável que ele retorne à franquia para a próxima temporada.

Por fim, o Warriors abre a temporada 2025/26 da NBA contra o Los Angeles Lakers. O duelo acontece no dia 21 de outubro, às 23h (horário de Brasília), sendo o primeiro jogo da próxima fase regular.

