Sem final da NBA, Anthony Edwards vai pedir troca, diz ESPN

O Minnesota Timberwolves chegou à decisão da Conferência Oeste nas duas últimas temporadas. No entanto, acabou derrotado nos dois anos. Então, para Kendrick Perkins, da ESPN, se o time não disputar as finais da NBA em 2025/26, o principal astro do time, Anthony Edwards, vai pedir troca.

“Se Anthony Edwards não chegar às finais da NBA, ele vai pedir uma troca para Minnesota. O Anthony Edwards que foi às finais da Conferência Oeste dois anos seguidos, se não chegar às finais, ele vai embora”, cravou o polêmico analista no podcast Road Trippin’.

Então, o companheiro de programa e ex-jogador, Richard Jefferson, questionou a atuação do jovem astro na última decisão do Oeste. Na ocasião, o Minnesota Timberwolves perdeu para o Oklahoma City Thunder por 4 a 1. “Ele foi uma merda”, respondeu Perkins. “Mas não podemos menosprezar a defesa do Thunder no Edwards. Não vamos fazer isso”.

O craque do Timberwolves teve a melhor temporada de sua carreira. Isso porque terminou a fase regular com médias de 27.6 pontos, 5.7 rebotes, 4.5 assistências e 1.2 roubo de bola. Além disso, converteu 44.7% dos arremessos de quadra, sendo 39.5% de três pontos. Entretanto, seus números caíram na série final do Oeste.

Na decisão de conferência contra o Thunder, Anthony Edwards teve médias de 23 pontos, 7.4 rebotes, 4.6 assistências e 0.4 roubo. Seu aproveitamento nos arremessos aumentou para 47.1%, mas nas bolas de três caiu para apenas 28.2%.

Como resultado, outro analista da ESPN detonou a atuação do jogador após a eliminação para Oklahoma. Stephen A. Smith questionou, sobretudo, o quinto duelo da final do Oeste que fechou a série.

“Você é o jogador superastro que diz ser ou não? Você se encontra em uma situação delicada se perder esse jogo. Seria de se esperar que demonstrasse um nível de agressividade compatível com a importância da partida, fazendo tudo o que puder para evitar a derrota do seu time”, criticou.

Vale lembrar que Edwards fez uma promessa à torcida do Timberwolves. Após a derrota para o Thunder, o astro reconheceu a superioridade do rival, mas se disse empolgado por ir longo nos playoffs da NBA mais uma vez.

“Eles foram o melhor time, então mereceram passar. Entraram em quadra, fizeram o seu jogo e nos derrotaram. Nós perdemos o jogo e a série. Por isso, garanto que vou trabalhar sem parar nessas férias. Nenhum atleta vai treinar mais duro nos próximos meses do que eu. Prometo isso”, iniciou.

“Não sei o motivo das pessoas pensarem que estou triste, pois isso é empolgante para mim. Afinal, eu só tenho 23 anos. Ainda vou ter muito mais chances. Tentamos no ano passado, assim como nesse ano, e não tivemos o bastante. Vamos tentar na próxima temporada outra vez”, completou.

Por fim, Edwards vai para o segundo dos cinco anos de contrato com o Timberwolves, no valor de US$244,6 milhões. Em 2025/26, ele disputará sua sua sexta temporada na NBA.

