NBA divulga finalistas aos prêmios da temporada

A NBA divulgou, nesse domingo (19), os finalistas aos prêmios individuais da temporada 2024/25. De acordo com a liga, serão sete categorias, incluindo o MVP, melhor defensor, além do calouro do ano.

Para o MVP, por exemplo, não havia muita dúvida. Isso porque Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks estiveram na briga o tempo todo. Segundo o site oficial da NBA, era um dos prêmios mais previsíveis. Gilgeous-Alexander assumiu a liderança há algumas semanas, mas viu Jokic o ultrapassar em uma edição. No entanto, o armador do Thunder voltou ao primeiro lugar e não saiu mais de lá.

Apesar de tornar-se o primeiro pivô com média de triplo-duplo em uma temporada na NBA, Jokic não deve ganhar o prêmio pela quarta vez em sua carreira. Por outro lado, o armador do Thunder levou seu time ao primeiro lugar no Oeste com ampla vantagem sobre o segundo.

Por fim, Antetokounmpo teve problemas com uma temporada apenas mediana do Bucks na NBA e não deve passar do terceiro lugar. O grego não contou com o colega Damian Lillard na parte final da campanha, mas o armador deve estar pronto para retornar às quadras nos próximos jogos dos playoffs.

Jokic ainda vai disputar mais uma categoria nos prêmios da NBA. Ao lado de Jalen Brunson, do New York Knicks, e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, ele está entre os finalistas para clutch. Ou seja, jogador mais decisivo da temporada da NBA.

Outro jogador está entre os finalistas de mais prêmios da temporada da NBA. Caso de Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, que disputa o melhor defensor e jogador que mais evoluiu.

Além de jogadores, os técnicos também disputam prêmios individuais na NBA. Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), JB Bickerstaff (Detroit Pistons) e Ime Udoka (Houston Rockets), disputam em 2024/25.

De acordo com as regras da NBA, para qum jogador entrar na briga por prêmios individuais, ele tem de fazer, pelo menos, 65 jogos. Por isso, astros como Luka Doncic e Victor Wembanyama não estão em nenhuma disputa. Aliás, o francês era o grande favorito ao de melhor defensor em sua segunda campanha na liga. Afinal, no ano de estreia, ele ficou em segundo, atrás de Rudy Gobert.

Veja todos os finalistas aos prêmios da temporada da NBA

MVP

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

Calouro

Stephon Castle

Zaccharie Risacher

Jaylen Wells

Melhor defensor

Dyson Daniels

Draymond Green

Evan Mobley

Jogador mais decisivo

Jalen Brunson

Anthony Edwards

Nikola Jokic

Melhor reserva

Malik Beasley

Ty Jerome

Payton Pritchard

Técnico do ano

Kenny Atkinson

JB Bickerstaff

Ime Udoka

Jogador que mais evoluiu

Cade Cunningham

Dyson Daniels

Ivica Zubac

De acordo com a NBA, os prêmios serão divulgados ao longo dos playoffs.

